Theo đó, ngoài 2 môn Toán và Ngữ văn, môn thi thứ ba ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, năm học 2026-2027 của tỉnh Tuyên Quang là Khoa học tự nhiên.

Sở GD-ĐT Tuyên Quang cho biết, môn Khoa học tự nhiên thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút; có nhiều mã đề trong một phòng thi, đảm bảo nguyên tắc 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề.

Thí sinh sẽ làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm chấm thi.

Theo Sở GD-ĐT Tuyên Quang, đề thi gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Học sinh THCS tại Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Trước đó, tỉnh Sơn La cũng công bố môn thi thứ ba là bài thi tổ hợp, trong đó kiến thức thuộc các môn học Lịch sử - Địa lý, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Anh. Bài thi theo hình thức trắc nghiệm, gồm 80 câu trong 90 phút.

Sở GD-ĐT tỉnh này cho biết phạm vi kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, với 70% câu hỏi ở mức độ nhận biết, 20% thông hiểu và 10% vận dụng. Cấu trúc này không yêu cầu học sinh học thêm ngoài chương trình hay ôn luyện kiến thức nâng cao.