Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Nghệ An năm học 2026-2027 được tổ chức với 3 môn thi, gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.

Trong đó, môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút mỗi môn. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh lựa chọn Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp, thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan nhiều phương án lựa chọn, thời gian làm bài 60 phút.

Việc xác định môn thi, hình thức thi và thời gian làm bài được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh THCS và THPT tại Thông tư 30/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT.

Như vậy, đây là năm thứ 2 Nghệ An chọn môn thi thứ 3 là môn Ngoại ngữ.

Trước đó, các tỉnh, thành như Sơn La, Tuyên Quang, TPHCM, Đà Nẵng cũng đã công bố môn thi/bài thi thứ ba ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10.