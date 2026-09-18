Chiều 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương làm rõ vụ phát hiện xương người trong chiếc ô tô dưới lòng kênh Chẹt Sậy (phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long).

Theo thông tin ban đầu, ô tô này (biển kiểm soát 51C-383.51) là tài sản của Công ty TNHH Y.N., có trụ sở tại xã Tân Nhựt, TPHCM, do bà L.T.M.T. (SN 1976) làm giám đốc.

Chiếc túi da chứa 144 triệu đồng

Ngày 8/6, bà T. phân công N.V.H. (SN 1977), Đ.H.Tr. (SN 1983, cùng ngụ TPHCM) và L.H.T. (SN 1981, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) đến địa bàn Bến Tre và Trà Vinh cũ để thu công nợ. Ông H. điều khiển ô tô 51C-383.51 chở Tr. và T. cùng đi.

Đến sáng 12/6, cả 3 người đến một quán cà phê tại phường Phú Tân. Lúc này, ông Tr. mang theo một cặp màu đen, bên trong có 363 triệu đồng tiền thu công nợ của công ty.

Ô tô bán tải bám đầy bùn đất được đưa lên bờ. Ảnh: T.X

Trong lúc uống cà phê, ông T. mượn chìa khóa xe để mở cửa lấy tài liệu báo cáo về công ty. Sau đó, ông T. nói sẽ điều khiển xe đi ăn sáng.

Một lúc sau, ông Tr. nhắn tin hỏi thì ông T. trả lời đang bị tiêu chảy, phải đi truyền nước. Khoảng 20 phút sau, ông T. nhắn tin cho ông Tr. với nội dung: “Hai anh em về khách sạn trước đi, rồi trả phòng luôn để về”.

Ông Tr. và ông H. sau đó trở về khách sạn lấy đồ, chờ ông T. nhưng không thấy người này quay lại. Hai người cũng mất liên lạc với ông T. nên trình báo cơ quan chức năng.

Trong quá trình xác minh vụ việc, chiều 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long nhận được tin báo từ Công an phường Phú Tân về việc người dân phát hiện ô tô nằm dưới lòng kênh Chẹt Sậy, khu vực cầu Phong Nẫm.

Lực lượng công an tổ chức trục vớt phương tiện. Qua kiểm tra, bên ngoài ô tô có nhiều dấu vết va đập, cấn móp tại nhiều vị trí như cản trước, mui xe, khung viền cửa; nắp ca-pô phía trước bị gãy, kính xe bị vỡ.

Bên trong ô tô, lực lượng chức năng phát hiện một số giấy tờ tùy thân mang tên ông L.H.T., giấy tờ có thông tin của công ty và một túi da bên trong có 144 triệu đồng.

Qua khám nghiệm tử thi, nhận định ban đầu cho thấy nạn nhân cao khoảng 1,68m, độ tuổi từ 40-45, thời gian tử vong khoảng 3 tháng.

Đáng chú ý, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa liên lạc được với ông L.H.T.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã thu mẫu, trưng cầu giám định ADN để xác định nhân thân nạn nhân, phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong và các tình tiết liên quan.

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 12h15 ngày 17/9, Công an phường Phú Tân tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một ô tô bán tải nằm dưới lòng kênh Chẹt Sậy, thuộc khu phố Phước Thạnh.

Công an phường phối hợp trục vớt phương tiện, xác định xe mang BKS 51C-383.51.

Qua tra cứu, ô tô trên do một công ty tại TPHCM đứng tên. Kiểm tra bên trong xe, lực lượng chức năng phát hiện một số xương người, đồ dùng cá nhân và giấy tờ mang tên L.H.T. (SN 1981), đăng ký thường trú tại xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi (cũ).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai các hoạt động xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.