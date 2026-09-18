Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, trước đó, khoảng 12h15 ngày 17/9, Công an phường Phú Tân tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một ô tô bán tải nằm dưới lòng kênh Chẹt Sậy, thuộc khu phố Phước Thạnh.

Công an phường Phú Tân phối hợp trục vớt phương tiện, xác định xe mang biển kiểm soát 51C-383.51.

Qua tra cứu, ô tô trên do một công ty tại TPHCM đứng tên. Kiểm tra bên trong xe, lực lượng chức năng phát hiện một số xương người, đồ dùng cá nhân và giấy tờ mang tên L.H.T. (SN 1981), đăng ký thường trú tại xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi (cũ).

Chiếc ô tô bán tải được phát hiện dưới lòng kênh Chẹt Sậy. Ảnh: MXH



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai các hoạt động xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.