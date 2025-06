Chiều nay (10/6), ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật về diễn biến vùng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và nguy cơ mưa lớn ở các tỉnh miền Trung do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (sau thành bão số 1).

Theo ông Lâm, cập nhật đến 16h ngày 10/6/2025, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9; di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h.

TS. Hoàng Phúc Lâm cho biết, diễn biến mưa còn rất phức tạp, tùy thuộc vào hướng di chuyển và tác động của áp thấp nhiệt đới/bão

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc sau đó có khả năng mạnh lên thành bão (cơn bão số 1); sau khi mạnh lên, bão số 1 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và mạnh thêm.

Ông Lâm lưu ý, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có mưa giông và gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 11. Cường độ mạnh nhất có thể lên tới cấp 10-11.

Khu vực biển ngoài khơi từ Quảng Trị - Quảng Ngãi, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có khả năng có gió mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới, khả năng mạnh lên thành bão số 1 vào ngày 11/6. Nguồn: NCHMF

Miền Trung mưa lớn dữ dội

Đáng lưu ý, ông Lâm nhận định, với kịch bản về hướng di chuyển và khả năng mạnh lên thành bão như hiện nay, có thể gây ra đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Trung.

Cụ thể, ngày và đêm 11/6, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Từ đêm 11-13/6, khu vực Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến:

Khu vực Trung Trung Bộ (Quảng Bình - Quảng Ngãi) từ 100-300mm, có nơi trên 450mm.

Khu vực Bắc Tây Nguyên từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>200mm/6h).

Theo ông Lâm, diễn biến mưa còn rất phức tạp, tùy thuộc vào hướng di chuyển và tác động của áp thấp nhiệt đới/bão.

Ngoài ra, do gió mùa tây nam tăng cường hoạt động nên dự báo ngày và đêm 11/6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 150mm.