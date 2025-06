Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (9/6-11/6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục tây bắc - đông nam nên ngày nắng gián đoạn, khá dịu mát với mức nhiệt giảm 3 độ so với hôm qua, khả năng mưa giông vào chiều tối.

Thời tiết Hà Nội trong 3 ngày tới khả năng xuất hiện mưa liên tiếp. Ảnh minh họa: Minh Hoàng

Trong 3 ngày tới, khu vực Hà Nội, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-33 độ; nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng cho biết, trong 3 ngày tới ở khu vực Bắc Bộ, ngày 9/6 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Từ chiều tối nay đến sáng 10/6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3 giờ). Từ chiều 10/6 mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân và chính quyền địa phương cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày tới (9-11/6):