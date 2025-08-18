Gia đình là nền tảng của xã hội, nơi nuôi dưỡng nhân cách, văn hóa và các giá trị bền vững của con người. Thế nhưng, trước những thay đổi nhanh chóng của đời sống hiện đại, không ít gia đình trẻ đang phải đối mặt với nhiều thách thức: áp lực kinh tế, khác biệt lối sống, nguy cơ bạo lực, ly hôn... Chính vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2976/QĐ-BVHTTDL, phê duyệt và tổ chức thí điểm mô hình “Giáo dục kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc trước khi kết hôn”.

Theo đó, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Văn hóa gia đình và Thư viện sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai tại một xã và một phường thuộc tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2025 – 2027. Đây được xem là bước đi mới nhằm chuẩn bị cho giới trẻ, đặc biệt là nam nữ thanh niên trước hôn nhân, những hành trang cần thiết để bước vào cuộc sống gia đình với tâm thế vững vàng, trách nhiệm và văn minh.

Mục tiêu của mô hình không chỉ là cung cấp kiến thức về pháp luật, bình đẳng giới, nuôi dạy con cái hay kỹ năng quản lý tài chính gia đình, mà còn hướng tới việc hình thành văn hóa ứng xử trong hôn nhân, biết lắng nghe, chia sẻ và giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực. Thông qua đó, mô hình góp phần phòng ngừa tình trạng tảo hôn, ly hôn, bạo lực gia đình và các hệ lụy xã hội khác.

Đặc biệt, việc thí điểm mô hình sẽ đi kèm nhiều hoạt động thiết thực: xây dựng tài liệu hướng dẫn, khảo sát đánh giá thực trạng trước khi triển khai, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, truyền thông rộng rãi, giám sát và tổng kết để hoàn thiện, từ đó đề xuất giải pháp nhân rộng trên phạm vi cả nước. Đây không chỉ là một chương trình giáo dục mà còn là cách để lan tỏa lối sống gia đình văn minh, bền vững.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng nhấn mạnh yêu cầu mô hình phải gắn với đặc điểm vùng miền, dân tộc, tôn giáo; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, khả thi; tăng cường phối hợp liên ngành và ứng dụng công nghệ thông tin.

Các hoạt động truyền thông sẽ được đẩy mạnh theo xu hướng số hóa, phù hợp với thói quen tiếp cận thông tin của giới trẻ hiện nay.

Với cách làm bài bản, có lộ trình rõ ràng, mô hình được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng quan trọng để thế hệ trẻ bước vào hôn nhân một cách chủ động, văn minh. Xa hơn, đây còn là giải pháp thiết thực nhằm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh – đúng như mục tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn mới.