Ngày 6/9, Peru21 đưa tin một sự cố xảy ra tại đêm chung kết Miss Universe Panama (Hoa hậu Hoàn vũ Panama) 2026 ở Arena Roberto Durán. Đại diện tỉnh Los Santos - Ilanith Ávila, bất ngờ loạng choạng rồi ngã mạnh xuống sân khấu chỉ vài phút trước khi Top 7 được công bố.

Sự cố xảy ra ngay sau phần thi trang phục dạ hội. Một thí sinh lập tức chạy đến đỡ Ilanith, trong khi chương trình tạm dừng để nhân viên y tế lên sân khấu hỗ trợ.

Video ghi lại sự việc:

Theo Peru21, cô được cho là ngất xỉu do mệt mỏi sau nhiều giờ tham gia đêm thi.

Sau khi được chăm sóc và hồi phục, Ilanith trở lại sân khấu trong tiếng reo hò của khán giả. Không lâu sau đó, cô được xướng tên vào Top 7 Miss Universe Panama 2026.

Ilanith Ávila năm nay 18 tuổi, từng theo đuổi nghề người mẫu và khiêu vũ chuyên nghiệp. Cô cũng tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, cộng đồng.

Ilanith Ávila dừng chân ở Top 7 Miss Universe Panama 2026. Ảnh: IGNV

Sự cố của Ilanith cũng thu hút sự chú ý đến khâu tổ chức Miss Universe Panama 2026. Đêm chung kết dự kiến bắt đầu lúc 19h nhưng thực tế bị trì hoãn gần 3 tiếng, đến khoảng 22h mới diễn ra.

Thời gian chờ đợi kéo dài khiến nhiều thí sinh mệt mỏi sau hậu trường. Chương trình kéo dài đến gần 1h sáng. Một thành viên ban giám khảo được cho là đã bày tỏ sự không hài lòng vì cuộc thi kéo dài hơn dự kiến.