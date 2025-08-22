Thương hiệu mới đổ bộ, sức mua bật tăng

Thị trường bán lẻ Việt Nam đang ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ nét trong nửa đầu năm 2025, với tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa toàn quốc đạt khoảng 2,61 triệu tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê.

Tại Hà Nội, mức tăng đạt 7,3% cho thấy xu hướng tiêu dùng tích cực. Diễn biến rõ rệt tại Hà Nội ghi nhận nhiều thương hiệu mới và chuỗi cửa hàng tiện lợi tiếp tục gia nhập thị trường. Đáng chú ý, các chuỗi quốc tế như GS25 và 7-Eleven đã chính thức mở rộng hoạt động ra Thủ đô, sau khi chiếm lĩnh thị phần tại TP.HCM.

Xu hướng tiêu dùng tại Hà Nội thiên về mua sắm kết hợp ăn uống, giải trí

Cùng với đó, diện tích mặt bằng thương mại tăng tỉ lệ hấp thụ. Trong nửa đầu năm 2025, diện tích hấp thụ đạt khoảng 17.000 m2. Phần lớn các dự án duy trì tỷ lệ lấp đầy cao, ngoại trừ một vài trung tâm thương mại cũ ở xa trung tâm ghi nhận tỷ lệ trống tăng nhẹ cho thấy xu hướng chuyển dịch về các mặt bằng hiện đại, có vị trí tốt và được quản lý chuyên nghiệp. Giá thuê mặt bằng bán lẻ có sự nhích nhẹ. Trong quý II/2025, giá thuê trung bình tầng trệt đạt 47,1 USD/m²/tháng, tăng 0,8% theo quý và 6,7% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù thương mại điện tử vẫn tăng trưởng tốt, đặc biệt ở các mặt hàng tiêu dùng nhanh và thời trang, nhưng các trung tâm thương mại lại có xu hướng chuyển đổi sang mô hình kết hợp đa chức năng (mua sắm, giải trí, dịch vụ) để duy trì lượng khách hàng. Bản thân nhiều nhãn hàng cũng có xu hướng chú trọng nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Điều đó càng tạo đà cho sự hồi phục của thị trường bán lẻ.

Xu hướng tiêu dùng tại Hà Nội đang nghiêng về trải nghiệm dịch vụ tại chỗ, mua sắm kết hợp ăn uống, giải trí. Người trẻ thuộc thế hệ Gen Z, Millennials đang chiếm tỷ trọng lớn trong tiêu dùng hiện đại và ngày càng quan tâm đến các yếu tố bền vững, công nghệ.

Đại diện CBRE Việt Nam cũng nhận định thị trường Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng tiêu dùng mạnh, nhờ vào cơ cấu dân số trẻ, tầng lớp trung lưu mở rộng và quá trình đô thị hóa nhanh chóng.

Cùng với đó, các dịp lễ, kỳ nghỉ hè và lượng khách quốc tế gia tăng cũng đang góp phần kích cầu rõ rệt cho ngành bán lẻ và dịch vụ.

Bộ ba thúc đẩy địa ốc thương mại phía Tây Thủ đô

Theo báo cáo mới nhất từ Cushman & Wakefield, khoảng 75% nguồn cung mới trong phân khúc bán lẻ và văn phòng tại Hà Nội trong năm 2025 sẽ tập trung ở khu vực trung tâm và phía Tây thành phố. Trong giai đoạn 2025 - 2027, Hà Nội dự kiến đón thêm 324.000 m2 mặt bằng bán lẻ từ 17 dự án mới, trong đó khu Tây chiếm tới 37% tổng nguồn cung.

Theo các chuyên gia, đường vành đai, đường sắt trên cao và giá thuê là ba yếu tố giúp thúc đẩy thị trường bán lẻ phía Tây Thủ đô.

Sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng, đặc biệt là các tuyến đường vành đai 3.5, vành đai 4 đang tạo cú hích lớn cho bất động sản bán lẻ tại khu vực này. Giới đầu tư và các thương hiệu bán lẻ cũng đang có xu hướng dịch chuyển khỏi khu nội đô để tìm kiếm mặt bằng mới tại các khu vực có hạ tầng đồng bộ, kết nối giao thông thuận tiện.

Sự phát triển của hạ tầng giao thông công cộng tạo sức hấp dẫn cho các dự án nằm trong khu vực thuận tiện kết nối. Ảnh minh hoạ

Cùng với đó, sự phát triển của hạ tầng giao thông công cộng với việc đưa vào vận hành tuyến tàu điện trên cao Nhổn - ga Hà Nội giúp tăng sức hút cho các dự án lân cận nhà ga. Các mặt bằng bán lẻ kết nối thuận tiện với giao thông công cộng, tuyến metro cũng như các tiện ích xung quanh vì thế tăng thêm sức hấp dẫn.

“Mức giá thuê trung bình tại khu Tây hiện dao động từ 50-60USD/m²/tháng, thấp hơn khoảng 30-40% so với khu trung tâm, nhưng đang có xu hướng tăng do nhu cầu cao và hạn chế nguồn cung chất lượng.”

Lệ Thanh