Bức tranh toàn cảnh đa sắc màu

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, trong 8 tháng đầu năm, địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 48 dự án, điều chỉnh 125 lượt dự án, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 19.138 tỷ đồng.

Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đã và đang được đầu tư xây dựng như: mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh, nâng cấp cảng biển Cửa Lò và đặc biệt là sự hoàn thiện của tuyến cao tốc Bắc Nam sẽ góp phần nâng cao khả năng kết nối liên vùng và quốc tế. Việc thời gian di chuyển từ Hà Nội và các tỉnh lân cận đến Nghệ An được rút ngắn sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển lớn, thu hút dòng vốn đầu tư dịch chuyển về khu vực, đặc biệt là vào các dự án đô thị và nghỉ dưỡng hướng biển.

Song song, ngành du lịch cũng ghi nhận bước tăng trưởng vượt bậc khi Nghệ An đón 6,2 triệu lượt khách, trong đó có 3,82 triệu lượt lưu trú, đạt 52% kế hoạch năm. Doanh thu từ du lịch ước đạt 7.307 tỉ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ năm 2024 và hoàn thành 62% mục tiêu đề ra cho cả năm chỉ sau nửa chặng đường.

Bất động sản Cửa Lò đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử Thành phố Vinh

Sở hữu đường bờ biển trải dài cùng lợi thế về vị trí và mức đầu tư lớn về cơ sở hạ tầng, Cửa Lò đang trở thành tâm điểm thu hút các nhà đầu tư và ngày càng được đánh giá cao về tiềm năng gia tăng giá trị. Hiện tại, Cửa Lò đang mở rộng phát triển nhiều loại hình bất động sản đa dạng như căn hộ chung cư thương mại, biệt thự ven biển hay khu nghỉ dưỡng sinh thái,… nhằm đón đầu làn sóng tăng trưởng trong giai đoạn mới. Thị trường đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét sang các loại hình hiện đại, đặc biệt là căn hộ cao cấp ven biển.

Pearl Residence - “viên ngọc trai” trên bản đồ bất động sản Cửa Lò

Trong bối cảnh bất động sản Cửa Lò đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ, dự án Pearl Residence nhanh chóng trở thành điểm sáng, góp phần định hình diện mạo phát triển của khu vực trong năm 2025.

Tọa lạc tại trung tâm biển Cửa Lò, liền kề quảng trường Bình Minh, Pearl Residence là giao điểm “kim cương” kết nối các trục đường lớn trong khu vực. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các tiện ích hành chính, giáo dục, y tế... và hòa mình vào biển xanh chỉ trong vài phút đi bộ.

Pearl Residence là nơi lý tưởng để an cư, đồng thời đáp ứng nhu cầu đầu tư, cho thuê nơi cư trú đối với cả người người dân địa phương và khách du lịch.

Pearl Residence tọa lạc tại trung tâm biển Cửa Lò. Ảnh phối cảnh

Pearl Residence sở hữu mật độ xây dựng thấp với bố cục mỗi tòa chỉ có 18 tầng, mỗi tầng chỉ có 6 căn hộ. Kiến trúc tinh tế với 3 phòng ngủ và 2 ban công thông thoáng cùng tầm nhìn panorama rộng mở giúp chủ nhân căn hộ được trải nghiệm phong cách sống đậm chất nghỉ dưỡng và gần gũi với thiên nhiên. Chuỗi tiện ích khép kín từ khối đế thương mại, khu vui chơi trẻ em, không gian xanh đến bãi đỗ xe riêng… tạo nên một quần thể hiện đại và đồng bộ.

Hệ thống tiện ích và dịch vụ cao cấp thu hút khách hàng an cư và du khách lưu trú. Ảnh phối cảnh

Đặc biệt, Pearl Residence được quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế bởi Savills, đảm bảo không chỉ chất lượng dịch vụ ổn định, mà còn duy trì giá trị tài sản lâu dài cho nhà đầu tư, mở ra cơ hội mới cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch Cửa Lò.

Với vị trí “kim cương” ven biển, tiện ích đa chiều và tiềm năng khai thác, Pearl Residence đang khẳng định vị thế của một “ngôi sao sáng” trên bản đồ bất động sản Cửa Lò, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho hành trình vươn mình của đô thị biển trung tâm xứ Nghệ.

Lệ Thanh