Thị trường MPV tháng 9/2026 khởi sắc khi 9/11 mẫu xe trong danh sách ghi nhận doanh số tăng so với tháng trước. Mitsubishi Xpander tiếp tục dẫn đầu, trong khi Honda BR-V có mức tăng mạnh nhất, gần 97%.

Phân khúc MPV bước qua giai đoạn thấp điểm tháng 7 âm lịch, ghi nhận sự phục hồi ở phần lớn mẫu xe trong tháng 9. Trong 11 mẫu xe được thống kê, 8 mẫu tăng doanh số, trong đó Honda BR-V, Toyota Alphard, Mitsubishi Xpander và KIA Carens có mức tăng trên 30%. Hai mẫu giảm doanh số là Hyundai Custin và Toyota Avanza Premio, trong khi Innova Cross và Carnival gần như đi ngang.

Tính chung 11 mẫu xe trong danh sách, doanh số tháng 9 đạt 3.689 xe, tăng 632 xe so với 3.057 xe của tháng 8, tương đương 20,7%. Dù vậy, đà phục hồi không đồng đều. Xpander vẫn giữ vị trí dẫn đầu, Innova Cross bám sát phía sau, còn Veloz Cross đứng thứ ba. Ở nhóm dưới, doanh số của Custin và Avanza Premio vẫn thấp, cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong phân khúc.

Mitsubishi Xpander: 954 xe, tăng 42,8%

Mitsubishi Xpander tiếp tục dẫn đầu phân khúc MPV trong tháng 9 với 954 xe bán ra, tăng 286 xe so với tháng 8. Mức tăng 42,8% cho thấy sức mua đã cải thiện đáng kể sau giai đoạn thấp điểm. Tổng doanh số từ đầu năm đến nay của Xpander là 10.496 xe.

Mitsubishi Xpander tiếp tục dẫn đầu phân khúc MPV trong tháng 9.

Xpander có lợi thế nhờ định vị xe gia đình, không gian sử dụng rộng và mức giá tương đối dễ tiếp cận. Mẫu xe này thường xuyên nằm trong nhóm ô tô bán chạy tại Việt Nam, tạo được tệp khách hàng rộng.

Toyota Innova Cross: 831 xe, tăng 0,2%

Innova Cross đạt 831 xe trong tháng 9, chỉ nhỉnh hơn 2 xe so với tháng trước, tương ứng mức tăng 0,2%. Đây là mẫu xe có doanh số cao thứ hai trong nhóm được thống kê, nhưng đà tăng gần như không đáng kể. Doanh số 9 tháng đầu năm của mẫu xe này đạt 5.082 chiếc.

Innova Cross đạt 831 xe trong tháng 9, chỉ nhỉnh hơn 2 xe so với tháng trước. Ảnh: Toyota Thái Hoà

So với Xpander, Innova Cross định vị ở tầm giá cao hơn, hướng tới khách hàng cần một mẫu xe gia đình rộng rãi, trang bị hiện đại và có cả phiên bản hybrid. Doanh số ổn định cho thấy mẫu xe vẫn giữ được sức hút, song chưa ghi nhận sự bứt phá trong tháng vừa qua.

Toyota Veloz Cross: 602 xe, tăng 8,7%

Veloz Cross bán được 602 xe, tăng 48 xe so với tháng 8, tương đương 8,7%. Mẫu MPV này tiếp tục nằm trong nhóm có sức bán tốt, cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe gia đình phổ thông như Xpander. Lợi thế của Veloz Cross nằm ở thiết kế trẻ trung, cấu hình 7 chỗ và các trang bị phục vụ nhu cầu đi lại gia đình.

Tuy vậy, khoảng cách doanh số với Xpander vẫn khá lớn: trong tháng 9, Veloz Cross bán ít hơn 352 xe. Lũy kế 9 tháng, mẫu xe đạt 7.152 xe, cho thấy vẫn là một trong những lựa chọn đáng chú ý của phân khúc.

KIA Carens: 363 xe, tăng 33,9%

KIA Carens ghi nhận 363 xe trong tháng 9, tăng 92 xe so với tháng trước, tương ứng 33,9%. Đây là mức phục hồi đáng kể, dù doanh số tuyệt đối vẫn thấp hơn các mẫu MPV dẫn đầu. Carens có lợi thế về thiết kế, nhiều lựa chọn phiên bản và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng gia đình.

KIA Carens: 363 xe, tăng 33,9%. Ảnh: KIA Vĩnh Phúc.

Tuy nhiên, mẫu xe phải cạnh tranh trong nhóm khách hàng nhạy cảm về giá, nơi Xpander và Veloz Cross đã xây dựng được vị thế tương đối vững chắc. Lũy kế doanh số 9 tháng, Carens đạt 3.536 xe.

KIA Carnival: 258 xe, tăng 0,8%

Carnival bán được 258 xe trong tháng 9, tăng nhẹ 2 xe so với tháng 8. Mẫu MPV cỡ lớn này có nhóm khách hàng khác biệt so với các mẫu xe phổ thông, nhờ không gian rộng, trang bị tiện nghi và định hướng phục vụ gia đình có điều kiện hoặc doanh nghiệp.

Tuy nhiên, mức giá cao khiến tập khách hàng hẹp hơn, khó đạt doanh số lớn như Xpander hay Veloz Cross. Doanh số gần như không đổi trong tháng 9 phản ánh sức bán tương đối ổn định, nhưng chưa có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt. Sau 9 tháng, doanh số Carnival đạt 3.289 xe.

Honda BR-V: 258 xe, tăng 96,9%

Honda BR-V là một trong những điểm sáng về tốc độ tăng trưởng khi doanh số tháng 9 đạt 258 xe, gần gấp đôi mức 131 xe của tháng 8. Mức tăng 96,9% là cao nhất trong nhóm xét về tỷ lệ, dù số xe bán ra vẫn thấp hơn đáng kể so với Xpander và Innova Cross. BR-V có lợi thế về thương hiệu Honda, cấu hình xe gia đình và các trang bị an toàn.

Tuy nhiên, mức tăng mạnh trong một tháng chưa đủ để kết luận mẫu xe đã thay đổi vị thế trên thị trường. Lũy kế doanh số 9 tháng của BR-V đạt 1.888 xe.

Hyundai Stargazer: 200 xe, tăng 30,7%

Stargazer bán được 200 xe trong tháng 9, tăng 47 xe so với tháng trước, tương ứng 30,7%. Mẫu MPV của Hyundai có lợi thế về trang bị và thiết kế khác biệt, nhưng doanh số vẫn ở mức khiêm tốn nếu đặt cạnh các đối thủ dẫn đầu.

Sự cạnh tranh gay gắt trong phân khúc, cùng mức độ phổ biến của những mẫu xe như Xpander và Veloz Cross, khiến Stargazer gặp khó trong việc mở rộng thị phần. Dù vậy, mức tăng của tháng 9 cho thấy sức bán đã cải thiện. Tổng doanh số 9 tháng, mẫu xe này đạt 2.597 xe.

Stargazer bán được 200 xe trong tháng 9, tăng 47 xe so với tháng trước, tương ứng 30,7%. Ảnh: Hyundai

Suzuki XL7: 113 xe, tăng 24,2%

Suzuki XL7 đạt 113 xe trong tháng 9, tăng 22 xe so với tháng 8, tương đương 24,2%. Dù doanh số tăng, lượng xe bán ra vẫn khá thấp so với nhóm dẫn đầu phân khúc. XL7 có lợi thế về tính thực dụng, cấu hình xe gia đình và phiên bản hybrid nhẹ, nhưng phải cạnh tranh với nhiều đối thủ có độ nhận diện cao hơn. Lũy kế 9 tháng, mẫu xe đạt 1.321 xe, cho thấy sức bán chưa thực sự nổi bật.

Hyundai Custin: 54 xe, giảm 11,5%

Trái với xu hướng chung, Hyundai Custin giảm từ 61 xe trong tháng 8 xuống còn 54 xe trong tháng 9, tương đương mức giảm 11,5%. Mẫu MPV này hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên không gian rộng và tiện nghi, nhưng doanh số thấp cho thấy sức mua còn hạn chế. Định vị giá và nhóm khách hàng mục tiêu khác biệt khiến Custin khó cạnh tranh về lượng xe với các mẫu MPV phổ thông. Sau 9 tháng, Custin đạt 777 xe.

Toyota Alphard: 31 xe, tăng 82,4%

Alphard đạt 31 xe trong tháng 9, tăng 14 xe so với tháng 8, tương ứng 82,4%. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng cao chủ yếu xuất phát từ nền doanh số thấp. Đây là mẫu MPV hạng sang có giá bán cao, hướng đến nhóm khách hàng đặc thù, do đó không thể so sánh trực tiếp sức bán với những mẫu MPV phổ thông.

Lũy kế 9 tháng, Alphard đạt 252 xe. Doanh số thấp không đồng nghĩa với việc mẫu xe mất sức hút, mà phần lớn phản ánh quy mô thị trường nhỏ của phân khúc MPV hạng sang.

Toyota Avanza Premio: 25 xe, giảm 3,8%

Avanza Premio bán được 25 xe trong tháng 9, giảm một xe so với tháng trước, tương đương 3,8%. Đây là một trong những mẫu MPV có doanh số thấp nhất trong danh sách.

Dù có lợi thế về thương hiệu Toyota và cấu hình 7 chỗ, Avanza Premio phải cạnh tranh ngay trong danh mục sản phẩm của hãng với Veloz Cross, mẫu xe có thiết kế và trang bị hấp dẫn hơn đối với nhiều khách hàng. Lũy kế 9 tháng, Avanza Premio đạt 513 xe.

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