Với nhu cầu nghỉ dưỡng khổng lồ từ siêu đô thị TP.HCM, các tỉnh lân cận và sắp tới là sân bay quốc tế Long Thành, Hồ Tràm đang trở thành “tâm điểm hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Thị trường đặc biệt: Nhu cầu lớn, nguồn cung ít

Theo các chuyên gia, Hồ Tràm là một trong số ít khu vực hội tụ đồng thời hai yếu tố: nhu cầu nghỉ dưỡng cao nhưng nguồn cung lại thấp.

Hồ Tràm từ lâu đã trở thành nơi nghỉ dưỡng lý tưởng của cư dân TP.HCM, nơi họ tìm đến để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, hoặc trải nghiệm phong cách sống gần gũi thiên nhiên. Khác với các đô thị du lịch sôi động, Hồ Tràm mang trong mình tinh thần của một vùng đất nghỉ dưỡng đúng nghĩa - yên tĩnh, nguyên sơ, nhưng kết nối thuận tiện.

Hồ Tràm từ lâu đã trở thành “sân sau nghỉ dưỡng” quen thuộc của người dân TP.HCM

Theo số liệu từ ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, lượng khách đến Hồ Tràm tăng đều đặn 15 - 20% mỗi năm, đặc biệt vào các dịp lễ, cao điểm cuối tuần. Tuy nhiên, nguồn cung resort và villa cao cấp tại đây vẫn còn khá hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng thị trường.

Hồ Tràm đang trong giai đoạn mà nhu cầu vượt xa nguồn cung, điều hiếm thấy ở các thị trường nghỉ dưỡng trong nước. Đây là lý do khiến giá trị bất động sản tại khu vực này có xu hướng tăng bền vững, nhất là khi hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ, và cũng là lý do khiến Hồ Tràm trở thành lựa chọn hàng đầu cho giới đầu tư muốn nắm giữ tài sản nghỉ dưỡng chất lượng cao với tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Sân bay quốc tế Long Thành - điểm nhấn hạ tầng kết nối

Một trong những yếu tố giúp Hồ Tràm bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới chính là hệ thống hạ tầng kết nối đang được hoàn thiện.

Đáng chú ý nhất là sân bay quốc tế Long Thành, dự kiến vận hành vào năm 2026. Khi đi vào hoạt động, Long Thành sẽ trở thành cửa ngõ hàng không lớn nhất Việt Nam và thuộc nhóm 10 sân bay có quy mô hàng đầu châu Á, với công suất giai đoạn đầu 25 triệu hành khách/năm, hướng tới 100 triệu hành khách/năm khi hoàn thiện toàn bộ.

Hạ tầng kết nối Hồ Tràm đang về đích

Điều này đồng nghĩa với việc Hồ Tràm sẽ trở thành một trong những điểm đến nghỉ dưỡng gần nhất, thuận tiện nhất dành cho du khách quốc tế khi đặt chân đến Việt Nam khi chỉ cách sân bay khoảng 41km, kết nối trực tiếp qua cao tốc sân bay Long Thành - Hồ Tràm (đang trong quá trình quy hoạch và chuẩn bị đầu tư) trong 30 - 40 phút.

Không chỉ mở rộng thị trường trong nước, Hồ Tràm đang đứng trước cơ hội đón dòng khách quốc tế đến từ Đông Bắc Á, châu Âu và Trung Đông, nơi du lịch wellness và nghỉ dưỡng biển đang là xu hướng tăng trưởng mạnh.

Cùng với đó, các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp đưa vào vận hành và đường ven biển Bình Châu - Hồ Tràm đang đẩy nhanh tiến độ, giúp việc di chuyển từ trung tâm TP.HCM trở nên thuận tiện hơn.

Đặc biệt, Hồ Tràm còn kết nối thuận lợi với toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long thông qua trục giao thông TP.HCM - Long Thành - Bà Rịa, mở ra không gian nghỉ dưỡng hoàn toàn mới cho cư dân miền Tây - nhóm khách có nhu cầu cao nhưng ít lựa chọn gần.

Maia Resort Ho Tram - vị trí kim cương giữa “thủ phủ du lịch” Hồ Tràm

Nằm tại vị trí trung tâm Hồ Tràm, Maia Resort Ho Tram thuộc tổ hợp The Grand Ho Tram, được đánh giá là một trong những dự án sở hữu “vị trí kim cương” hiếm hoi - chỉ cách bãi biển vài bước chân, nơi được CNNGo xếp hạng “Top 10 bãi biển hoang sơ đẹp nhất hành tinh”. Đặc biệt, dự án này còn được bao bọc bởi rừng xanh tự nhiên, mang đến môi trường nghỉ dưỡng trong lành, tốt cho sức khỏe.

Maia được phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng song hành đầu tư: vừa là second-home mang đến giá trị nghỉ dưỡng đẳng cấp, vừa là tài sản có khả năng khai thác bán phòng hiệu quả, mang đến dòng tiền ổn định nhờ thương hiệu vận hành chuẩn quốc tế Fusion Hotel Group.

Giá trị thật và bền vững - hướng đi của Maia Resort Ho Tram

Giữa làn sóng dịch chuyển của giới đầu tư từ “đầu cơ ngắn hạn” sang “tài sản giá trị thật”, Maia Resort Ho Tram với bộ sưu tập 36 villa và tòa tháp Happy vừa mới ra mắt - đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Theo nhận định của giới đầu tư, biên độ tăng giá tại thị trường bất động sản Hồ Tràm nói chung và dự án Maia nói riêng sẽ còn nhiều dư địa khi sân bay quốc tế Long Thành và tuyến cao tốc Long Thành - Hồ Tràm hoàn thiện.

Vĩnh Phú