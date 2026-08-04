Nhiều mẫu xe VIN 2025 giảm sâu

Bước sang nửa cuối năm, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục chứng kiến làn sóng giảm giá mạnh tại nhiều đại lý nhằm giải phóng lượng xe sản xuất năm 2025 còn tồn kho, chuẩn bị đón các lô xe mới.

Khác với các chương trình ưu đãi áp dụng trên diện rộng trước đây, phần lớn đợt giảm giá lần này chỉ dành cho một số xe còn lại trong kho. Điểm chung là số lượng rất hạn chế, nhiều nơi chỉ còn 1-2 chiếc, đồng thời khách hàng phải chấp nhận lựa chọn màu sơn theo xe có sẵn.

Trong đó, có Hyundai Tucson là mẫu xe gây chú ý với mức ưu đãi cao nhất lên tới 163 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của PV trong vai khách hàng, nhân viên đại lý Hyundai Thanh Hóa cho biết, phiên bản Tucson Turbo màu đỏ mận được giảm 163 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn 816 triệu đồng. Bản Tucson N Line màu đỏ cũng được áp dụng mức ưu đãi tương tự, còn 826 triệu đồng.

Một đại lý khu vực miền Trung, phiên bản Tucson Turbo màu đỏ mận được giảm 163 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình

Sau ưu đãi, hai phiên bản cao cấp nhất của Tucson thậm chí có giá thấp hơn Toyota Corolla Cross 1.8V - mẫu SUV cỡ B+ hiện có giá niêm yết từ 820-828 triệu đồng.

Hyundai Tucson phiên bản 1.6 Turbo và N Line từng nhận nhiều ý kiến chê giá cao khi niêm yết ở mức 979 triệu và 989 triệu đồng, sát ngưỡng 1 tỷ đồng. Áp lực cạnh tranh từ các đối thủ cùng phân khúc C-SUV như Mazda CX-5 hay Ford Territory đã khiến giá thực tế của hai dòng xe này giảm mạnh.

"Mức giảm này chỉ áp dụng cho xe sản xuất năm 2025 nhằm mục đích đẩy hàng còn lưu kho. Chính vì thế số lượng không nhiều và lựa chọn màu sắc bị hạn chế", nhân viên đại lý nói.

Tại đại lý MG Láng Hạ ở Hà Nội, mẫu MPV MG G50 bản số sàn (MT) sản xuất năm 2025 cũng đang được chào bán với giá 445 triệu đồng, thấp hơn 114 triệu đồng so với mức niêm yết 559 triệu đồng của hãng.

MPV MG G50 bản số sàn (MT) sản xuất năm 2025 màu trắng nhận mức giảm sâu, đưa giá bán về mức 395 triệu đồng. Ảnh: MG Láng Hạ

Đáng chú ý, nhân viên đại lý cho biết, với các xe màu trắng, đại lý còn tặng thêm voucher trị giá 50 triệu đồng cho khách hàng mua chiếc thứ 2, đưa giá bán thực tế xuống còn 395 triệu đồng.

MG G50 là mẫu MPV cỡ trung ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 3/2025, cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Innova Cross, Hyundai Custin... Tuy nhiên, sau thời gian ngắn mở bán, mẫu xe này khá mờ nhạt về doanh số và ít xuất hiện trên thị trường do sức cạnh tranh chưa cao.

"Việc giảm giá không xuất phát từ lỗi sản phẩm hay áp lực xả hàng tồn kho, mà nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường, thu hút khách hàng mới và cải thiện thị phần trong bối cảnh thương hiệu MG vẫn gặp rào cản về mức độ nhận diện và niềm tin của người tiêu dùng", nhân viên đại lý nói.

Đầu tháng 7 vừa qua, Mazda Việt Nam đã điều chỉnh giảm giá bán lẻ của CX-3, trong đó phiên bản tiêu chuẩn giảm 30 triệu đồng xuống còn 519 triệu đồng. Sau đó, một đại lý Mazda tại Hà Nội đang chào bán Mazda CX-3 1.5 AT VIN 2025 với giá 474 triệu đồng, giảm tiếp 45 triệu đồng so với giá hãng.

Một đại lý Mazda tại Hà Nội đang chào bán Mazda CX-3 1.5 AT VIN 2025 với giá 474 triệu đồng. Ảnh: Mazda Giải Phóng

Như vậy, khách mua CX-3 VIN 2025 ở thời điểm hiện tại có thể tiết kiệm tới 75 triệu đồng so với thời điểm trước khi hãng điều chỉnh giá. Tuy nhiên, theo tư vấn của đại lý, lượng xe còn rất ít, chỉ còn một số màu như xám và vàng ánh kim.

Theo lý giải từ nhân viên đại lý, nguyên nhân Mazda CX-3 VIN 2025 vẫn còn tồn kho đến thời điểm hiện tại là do trước đây giá bán của xe VIN 2025 và VIN 2026 gần như không có sự chênh lệch. Trong khi, đại lý không có chính sách ưu đãi riêng cho xe sản xuất năm 2025. Điều này khiến khách hàng có xu hướng lựa chọn xe VIN 2026, dẫn đến lượng xe VIN 2025 bán chậm và còn tồn đến nay. Hiện các đại lý phải giảm giá mạnh để giải phóng hàng tồn, chuẩn bị đón các lô xe mới.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với VietNamNet, đại diện truyền thông Mazda Việt Nam cho biết lượng xe tồn là hàng do từng đại lý tự quản lý và theo dõi, không phải hàng tồn kho của hãng, nên Mazda không có dữ liệu tổng hợp. Hiện nay, hãng chỉ công bố bảng giá áp dụng cho các mẫu xe đời 2026, trong khi các chương trình xử lý xe tồn (nếu có) do từng đại lý triển khai trực tiếp với khách hàng.

Cuộc đua giảm giá ô tô sẽ còn gay gắt, người mua có nên xuống tiền?

Trao đổi với VietNamNet, anh Vĩnh Nam, chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh ô tô, cho rằng làn sóng giảm giá hiện nay đến từ cả yếu tố mùa vụ lẫn áp lực cạnh tranh trên thị trường.

Theo anh Nam, vào nửa cuối năm, các hãng xe thường triển khai chương trình ưu đãi để đẩy hàng tồn, các mẫu ô tô VIN cũ trước khi đưa xe VIN mới ra thị trường. Tuy nhiên, việc nhiều thương hiệu đồng loạt giảm giá với mức ưu đãi lớn trong năm nay cũng cho thấy sức mua vẫn chưa phục hồi như kỳ vọng.

"Người tiêu dùng hiện có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trước khi quyết định mua xe, trong khi nguồn cung ở hầu hết các phân khúc đều khá dồi dào. Điều này buộc các hãng phải sử dụng giá bán và ưu đãi như công cụ kích cầu nhằm duy trì doanh số và thị phần. Có thể nói, mức độ cạnh tranh trên thị trường hiện nay đã quyết liệt hơn nhiều so với các năm trước, đặc biệt khi bước vào quý IV", anh Nam nhận định.

Dự báo về những tháng cuối năm, anh Nam cho rằng cạnh tranh nhiều khả năng vẫn sẽ rất gay gắt. Tuy nhiên, không phải thương hiệu nào cũng lựa chọn giảm giá trực tiếp.

Đối với người tiêu dùng đang phân vân giữa xe VIN 2025 và VIN 2026, anh Nam cho rằng đây là thời điểm khá phù hợp để xuống tiền nếu tìm được chiếc xe đúng nhu cầu với mức ưu đãi tốt, đặc biệt khi thị trường bước vào tháng 7 âm lịch - giai đoạn nhiều đại lý thường tung ra các chương trình kích cầu hấp dẫn hơn.

Theo anh, nếu mức chênh lệch giá giữa xe VIN 2025 và VIN 2026 đủ lớn, trong khi trang bị và công nghệ gần như không thay đổi, xe VIN 2025 sẽ mang lại giá trị kinh tế cao. Ngược lại, nếu phiên bản VIN 2026 được nâng cấp đáng kể về thiết kế, công nghệ hoặc các trang bị an toàn, người mua nên cân nhắc đầu tư thêm để có trải nghiệm sử dụng lâu dài.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn, hoặc gửi bình luận dưới bài viết. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!