Thị trường ô tô cũ đang trải qua một trong những giai đoạn trầm lắng nhất kể từ đầu năm. Dù giá nhiều mẫu xe liên tục được điều chỉnh giảm, thậm chí thấp hơn hàng chục triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái, sức mua vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Một trong những tuyến đường tập trung nhiều showroom ô tô cũ ở Hà Nội như Nguyễn Văn Cừ, lượng xe trưng bày vẫn dày đặc nhưng khách đến xem xe không còn đông như trước. Nhiều người bán cho biết lượng khách ghé cửa hàng đã giảm đáng kể trong khoảng một tháng trở lại đây, khiến hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Người mua dè dặt, xe nằm bãi nhiều tháng

Anh Hoàng Lương, người kinh doanh ô tô cũ tại Hà Nội, cho biết thị trường đã bắt đầu chững lại từ cuối quý I, nhưng tình hình trở nên rõ rệt hơn trong những tuần gần đây.

"Khoảng gần một tháng nay, lượng khách giảm khá mạnh. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì doanh số có thể giảm từ 30-40%. Trước đây cuối tuần khách đến xem xe liên tục, còn bây giờ nhiều ngày chỉ có vài khách ghé xem rồi đi về để cân nhắc thêm", anh Lương nói.

Theo anh, dù giá xe cũ hiện đã giảm đáng kể nhưng người mua vẫn giữ tâm lý thận trọng. Không ít khách hàng đến xem xe nhiều lần nhưng chưa quyết định xuống tiền.

Một chủ salon ô tô tại Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội) cho biết các mẫu sedan hạng B đời 2020-2022 hiện được rao bán thấp hơn từ 20-40 triệu đồng so với đầu năm. Một số mẫu SUV phổ thông như Hyundai Creta, Kia Seltos hay Toyota Corolla Cross đời cũ cũng giảm từ 30-70 triệu đồng tùy tình trạng xe.

"Tuy nhiên, giảm giá chưa đồng nghĩa với việc bán được xe. Khách hàng hiện nay cân nhắc rất kỹ. Họ thường so sánh giữa xe cũ với xe mới đang được hãng hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc giảm giá trực tiếp. Khoảng cách giá giữa xe mới và xe cũ bị thu hẹp khiến nhiều người chọn chờ thêm", người này cho biết.

Thị trường ô tô cũ bắt đầu chững lại từ cuối quý I, nhưng tình hình trở nên rõ rệt hơn trong những tuần gần đây. Ảnh: Y Nhụy.

Theo các đơn vị kinh doanh, yếu tố kinh tế vẫn là nguyên nhân lớn nhất ảnh hưởng đến thị trường. Trong bối cảnh nhiều gia đình ưu tiên các khoản chi thiết yếu, việc mua ô tô thường bị trì hoãn.

Bên cạnh đó, giá nhiên liệu tăng trong thời gian gần đây cũng tác động đến tâm lý người tiêu dùng. Một số khách hàng lo ngại chi phí sử dụng xe sẽ cao hơn, đặc biệt với những mẫu xe sử dụng động cơ dung tích lớn.

Anh Hoàng Lương cho rằng những tranh luận gần đây liên quan đến việc sử dụng xăng E10 cũng khiến một bộ phận người mua xe cũ có tâm lý chờ đợi.

"Nhiều khách hỏi rất kỹ về khả năng sử dụng xăng E10 đối với các mẫu xe đời cũ. Dù phần lớn xe sản xuất trong khoảng 15 năm trở lại đây đều có thể sử dụng loại nhiên liệu này, nhưng nhiều thông tin trái chiều trên mạng xã hội thời gian qua khiến nhiều người lo lắng. Họ muốn chờ thị trường ổn định hơn mới quyết định mua xe", anh nói.

Người bán hạn chế nhập hàng mới, xe ký gửi ngày càng nhiều

Sức mua suy giảm kéo dài khiến nhiều showroom phải thay đổi cách thức kinh doanh để giảm áp lực tài chính.

Theo anh Hoàng Lương, trước đây cửa hàng thường chủ động nhập xe từ người dân hoặc các nguồn đấu giá để bán lại. Tuy nhiên hiện nay hoạt động này đã được hạn chế đáng kể.

"Thời điểm thị trường tốt, xe nhập về chỉ cần vài tuần là bán được. Bây giờ có những xe nằm bãi cả hai đến ba tháng vẫn chưa tìm được khách. Nếu tiếp tục ôm nhiều xe sẽ phát sinh rất nhiều chi phí như lãi vay ngân hàng, mặt bằng, bảo dưỡng định kỳ và khấu hao giá trị xe", anh chia sẻ.

Do đó, nhiều đơn vị đã chuyển sang nhận xe ký gửi thay vì bỏ vốn mua đứt như trước.

Người bán hạn chế nhập hàng mới, xe ký gửi ngày càng nhiều. Ảnh: Y Nhụy.

"Tỷ lệ xe ký gửi hiện chiếm khoảng 70-80% lượng xe tại cửa hàng. Hình thức này giúp giảm rủi ro cho người bán, đồng thời khách hàng có thêm cơ hội tiếp cận nhiều mẫu xe mà showroom không cần bỏ quá nhiều vốn tồn kho", anh Lương cho biết.

Anh Nguyễn Cường, chủ một showroom xe sang cũ tại đường Trần Thái Tông (Hà Nội) cũng cho biết xu hướng ký gửi đang ngày càng phổ biến trên thị trường ô tô cũ.

"Ế lắm, nhiều người hiện tại đang dè dặt, không dám quyết mua ô tô cũ, nhất là xe xăng. Trước đây showroom nào cũng cố gắng duy trì vài chục xe trong kho để tạo sự đa dạng. Hiện nay nhiều đơn vị chỉ giữ lượng xe vừa phải, còn lại ưu tiên nhận ký gửi. Điều này phản ánh khá rõ sức mua đang chậm hơn trước", anh Cường nói.

Theo giới kinh doanh, những mẫu xe vẫn duy trì thanh khoản tương đối tốt hiện nay chủ yếu là sedan hạng B, xe gầm cao cỡ nhỏ và MPV gia đình có giá dưới 600 triệu đồng. Đây là nhóm xe phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày, chi phí sử dụng không quá cao và có lượng khách hàng rộng.

Ngược lại, các mẫu xe hạng sang đời sâu, xe sử dụng động cơ dung tích lớn hoặc những dòng xe có mức tiêu hao nhiên liệu cao đang mất nhiều thời gian hơn để tìm người mua. Một số xe phải giảm giá thêm hàng chục triệu đồng mới có thể giao dịch thành công.

Các đơn vị kinh doanh nhận định thị trường ô tô cũ nhiều khả năng vẫn tiếp tục trầm lắng trong những tháng tới nếu sức mua không cải thiện. Trong bối cảnh đó, xu hướng giảm giá, tăng khuyến mại và mở rộng hình thức ký gửi được dự báo sẽ tiếp tục xuất hiện nhằm duy trì dòng tiền và giảm áp lực tồn kho cho các showroom.

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