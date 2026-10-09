Doanh số bán hàng của các thành viên VAMA cùng một số đơn vị nhập khẩu đạt 35.094 chiếc trong tháng 9/2026, tăng tới 38% so với tháng trước và tăng 14% so với tháng 9/2025.

Theo báo cáo bán hàng mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số toàn thị trường bao gồm các thành viên VAMA và các nhà nhập khẩu ô tô trong tháng 9/2026 đạt 35.094 chiếc, tăng 38% so với tháng 8.

Trong đó có 24.655 xe du lịch; 9.807 xe thương mại và 632 xe chuyên dụng. So với tháng trước, doanh số xe du lịch tăng 47%; xe thương mại tăng 19%, xe chuyên dụng tăng 58%.

Nếu chỉ tính riêng các thành viên VAMA, doanh số tháng 9 đạt 26.209 chiếc, tăng 39% so với tháng trước và tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sức mua của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 9 tăng mạnh so với tháng trước. Nguồn số liệu: VAMA

Diễn biến này cho thấy sức mua ô tô đã tiếp tục tăng mạnh sau thời điểm tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch, gần trùng với tháng 8 dương lịch) - giai đoạn người tiêu dùng Việt thường có tâm lý hạn chế mua sắm các tài sản có giá trị lớn. Đồng thời tạo sức bật cho giai đoạn cao điểm cuối năm.

Xét theo nguồn gốc, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước tháng 9 vừa qua đạt 13.784 xe, tăng 38% và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 21.310 xe, tăng 38% so với tháng trước.

Tổng số xe sản xuất, lắp ráp trong nước trong 9 tháng đầu năm đạt 121.865 chiếc, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng xe nhập khẩu bán ra đạt 160.164 chiếc, tăng tới 22%.

Sau 3 quý đầu năm, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 2% trong khi xe nhập khẩu tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn số liệu: VAMA

Dù số liệu của VAMA chưa phản ánh toàn bộ sức mua ô tô tại Việt Nam do chưa bao gồm doanh số công bố riêng của VinFast và Hyundai Thành Công, kết quả này phần nào cho thấy diễn biến tích cực của thị trường. Theo đó, sức mua đang có dấu hiệu khởi sắc khi bước vào những tháng cuối năm, thời điểm các hãng xe thường đẩy mạnh chương trình ưu đãi, giảm giá để kích cầu và gia tăng doanh số.

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