Theo đại diện Epson, làn sóng dịch chuyển nhà máy sang Việt Nam kéo theo nhu cầu lớn về robot đã đẩy thị trường này tăng trưởng nhanh nhất tại Đông Nam Á.

Theo báo cáo World Robotics 2026 do Liên đoàn Robot Quốc tế (IFR) công bố ngày 24/9/2026, số lượng robot công nghiệp đang vận hành trên toàn cầu đã đạt mức kỷ lục 5 triệu đơn vị, tăng 9% trong năm 2025.

Con số này đã tăng gấp đôi so với 7 năm trước, phản ánh tốc độ tự động hóa ngày càng nhanh trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Bà Jane Heffner, Chủ tịch IFR, nhận định tự động hóa công nghiệp đang phát triển với tốc độ rất cao. Trong đó, châu Á là khu vực ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất, tiếp đến là châu Mỹ, trong khi châu Âu có tốc độ phát triển chậm hơn.

Những số liệu trên cho thấy thị trường robot công nghiệp toàn cầu đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh, đồng thời đặt ra áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đối với các nhà cung cấp thiết bị tự động hóa.

Thị trường robot công nghiệp toàn cầu đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh.

Việt Nam là thị trường có tốc độ phát triển cao nhất trong khu vực

Việt Nam đang nổi lên như một thị trường nhiều tiềm năng tại Đông Nam Á, đặc biệt nhờ làn sóng dịch chuyển các cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang khu vực.

Tại Triển lãm tự động hóa VIAF Bắc Ninh 2026, Epson trình diễn công nghệ cảm biến lực giúp robot xử lý các thao tác cần sự tinh tế như con người khi làm việc trên linh kiện dễ hư hỏng hoặc yêu cầu độ chính xác cao.

Bên cạnh đó, Epson cũng giới thiệu công nghệ Gyroplus độc quyền giúp robot chạy và dừng êm ái dù ở tốc độ cao.

Việt Nam, cũng như một số quốc gia trong khu vực, đang đón làn sóng dịch chuyển các nhà máy sản xuất từ Trung Quốc sang.

Về sản phẩm, Epson đẩy mạnh giới thiệu các thế hệ robot SCARA và robot 6 trục với nhiều cải tiến về tải trọng và thiết kế.

Một số dòng robot mới có tải trọng lên đến 50kg, trong khi thiết kế tinh gọn giúp thiết bị dễ dàng tích hợp vào các không gian sản xuất khác nhau.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Ken Nyi Lau, Quản lý sản phẩm khu vực Đông Nam Á của Epson, cho biết Việt Nam hiện là thị trường robot có tốc độ tăng trưởng doanh số tốt nhất trong khu vực.

Theo ông Ken Nyi Lau, động lực quan trọng nhất đến từ xu hướng dịch chuyển các cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á.

"Việt Nam, cũng như một số quốc gia trong khu vực, đang đón làn sóng dịch chuyển các nhà máy sản xuất từ Trung Quốc sang. Đây cũng là nhóm khách hàng chính mà Epson nhắm đến ở giai đoạn này", ông Ken Nyi Lau cho biết.

Đáng chú ý, tỷ trọng chủ yếu doanh thu robot của Epson tại Việt Nam hiện đến từ nhóm doanh nghiệp thuộc làn sóng dịch chuyển sản xuất này.

Phần lớn khách hàng của hãng tập trung trong lĩnh vực lắp ráp linh kiện điện, điện tử; một phần khác thuộc ngành ô tô, chế biến và đóng gói thực phẩm.

Đây cũng là những lĩnh vực có nhu cầu lớn về tự động hóa nhằm nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng và tối ưu chi phí vận hành.

Theo đại diện Epson, xu hướng dịch chuyển nhà máy vẫn đang tiếp diễn, tạo ra dư địa tăng trưởng đáng kể cho thị trường robot công nghiệp Việt Nam trong những năm tới.

Theo ông Ken Nyi Lau, lợi thế của hãng nằm ở độ bền, độ chính xác, thiết kế nhỏ gọn và tính ổn định của sản phẩm.

Bên cạnh đó, năng lực hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp giải pháp cũng được Epson xác định là yếu tố quan trọng để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Hiện khách hàng của Epson tại Việt Nam bao gồm cả doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Đây là nhóm doanh nghiệp có yêu cầu cao về tự động hóa, đồng thời cần sự hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu để đáp ứng những yêu cầu cụ thể trong vận hành sản xuất.

Mở rộng sang ngành ô tô, y tế và dược phẩm

Dù lĩnh vực điện, điện tử hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu ứng dụng robot của Epson tại Việt Nam, thương hiệu này đang đặt mục tiêu mở rộng sang những ngành sản xuất khác.

Theo ông Ken Nyi Lau, bên cạnh điện, điện tử, Epson muốn phát triển thêm khách hàng trong các lĩnh vực ô tô, y tế, dược phẩm, chăm sóc sức khỏe và thực phẩm, đồ uống (F&B).

Ông Ken Nyi Lau, Quản lý sản phẩm khu vực Đông Nam Á của Epson, cho biết Việt Nam hiện là thị trường robot có tốc độ tăng trưởng doanh số tốt nhất trong khu vực.

Trong đó, robot SCARA được kỳ vọng có thể mở rộng ứng dụng trong ngành y tế và dược phẩm nhờ khả năng thực hiện các thao tác lặp lại với độ chính xác cao.

Trong khi đó, robot 6 trục hướng đến các ứng dụng trong ngành ô tô và những công đoạn sản xuất cần tính linh hoạt lớn hơn.

Bên cạnh nhóm doanh nghiệp FDI thường đầu tư tự động hóa ngay từ đầu, Epson nhận thấy ngày càng nhiều doanh nghiệp trong nước bắt đầu quan tâm đến việc đưa robot vào nhà máy.

Tuy nhiên, khó khăn của nhóm doanh nghiệp này là nhiều cơ sở sản xuất đã vận hành trong thời gian dài với hệ thống dây chuyền cũ.

Việc thay thế toàn bộ thiết bị để chuyển sang tự động hóa có thể đòi hỏi nguồn vốn lớn và gây gián đoạn hoạt động.

Theo đại diện Epson, doanh nghiệp không nhất thiết phải đầu tư mới toàn bộ dây chuyền mà có thể lựa chọn phương án tự động hóa từng phần, bắt đầu từ những công đoạn phù hợp.

Việc tích hợp robot vào dây chuyền hiện hữu không phải là vấn đề quá phức tạp nếu doanh nghiệp xác định được những công việc cần tự động hóa và lựa chọn thiết bị phù hợp.

Dù vậy, rào cản lớn nhất hiện nay vẫn là nhận thức và nguồn lực về tài chính, lực lượng lao động của doanh nghiệp.

"Tôi cho rằng rào cản lớn nhất với các doanh nghiệp Việt Nam là làm sao để doanh nghiệp nhận ra tầm quan trọng của việc tự động hóa. Việc này cũng đòi hỏi sự nỗ lực của nhiều bên, trong đó có sự hỗ trợ tài chính để họ tự tin chuyển đổi sang tự động hóa", ông Ken Nyi Lau nhận định.

Đại diện Epson dẫn chứng xu hướng chuyển đổi tại Thái Lan và Indonesia, nơi nhiều nhà máy đang đẩy mạnh tự động hóa nhằm giảm chi phí nhân công và bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Một số nhà máy của Western Digital tại Thái Lan cũng được nhắc đến như ví dụ về xu hướng tiến tới mô hình sản xuất tự động hóa ở mức độ cao.

“Với Epson, mục tiêu tại Việt Nam trong thời gian tới là tiếp tục duy trì niềm tin của khách hàng hiện hữu, đồng thời mở rộng thị trường thông qua các giải pháp mới, đặc biệt trong lĩnh vực ô tô và những ngành sản xuất có yêu cầu tự động hóa ngày càng cao”, ông Ken Nyi Lau nói.