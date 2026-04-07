Theo báo cáo vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, các doanh nghiệp trong nước đã xuất xưởng ước tính 354.200 chiếc xe máy mới trong tháng 3. Sản lượng này tăng mạnh 57,6% so với tháng 2 (với 224.700 chiếc) và tăng 50,5% so với tháng 3/2025.

Tổng cộng cả Quý 1/2026, đã có 952.400 chiếc xe máy mới được đưa ra thị trường, tăng 31,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là sản lượng rất cao, thể hiện nỗ lực của các doanh nghiệp sản xuất xe máy trong nước trong 3 tháng đầu năm. Điều này cũng cho thấy nguồn cung cho thị trường xe máy là khá dồi dào.

Bên cạnh 5 thành viên của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) gồm Honda, Yamaha, SYM, Piaggio và Suzuki, thị trường xe máy trong nước những năm gần đây đang chứng kiến một làn sóng mới đến từ các doanh nghiệp tập trung vào xe máy điện.

Nhiều hãng xe máy điện đã và đang tăng tốc sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường. Ảnh: Hoàng Hiệp

Những cái tên nổi bật như VinFast, Yadea, Pega, Selex Motors, Dat Bike, Before All... không chỉ gia nhập thị trường mà còn nhanh chóng mở rộng quy mô, gia tăng độ phủ cả về sản phẩm lẫn hệ thống phân phối.

Các hãng này liên tục tung ra mẫu xe mới, đồng thời đầu tư bài bản vào sản xuất và hạ tầng đi kèm như trạm sạc, trạm đổi pin, mạng lưới đại lý và dịch vụ hậu mãi. Nhờ đó, xe máy điện dần thoát khỏi hình ảnh sản phẩm ngách, từng bước tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng, từ người dùng cá nhân đến các doanh nghiệp vận hành giao hàng, logistics.

Trong bối cảnh xu hướng điện hóa ngày càng rõ nét, sự trỗi dậy của các thương hiệu mới đang góp phần tái định hình thị trường xe máy Việt Nam, vốn lâu nay do các hãng xe xăng truyền thống chi phối.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!