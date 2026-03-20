Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, Marketing trở thành một trong những lĩnh vực được nhiều học sinh quan tâm khi lựa chọn ngành học. Tuy nhiên, hiện nay không ít người vẫn hiểu marketing đơn giản chỉ gắn với quảng cáo hay bán hàng.

Trao đổi với VietNamNet, ThS Trần Việt An, giảng viên khoa Marketing, Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết thực chất marketing là một quá trình quản trị tổng thể, bắt đầu từ việc nghiên cứu nhu cầu thị trường, phân tích hành vi người tiêu dùng cho đến thiết kế sản phẩm, định giá, tổ chức phân phối và triển khai các hoạt động truyền thông.

Chính vì vậy, marketing đóng vai trò như cầu nối giữa doanh nghiệp và thị trường. Thông qua các chiến lược và công cụ marketing, doanh nghiệp có thể xác định khách hàng mục tiêu, xây dựng lợi thế cạnh tranh và phát triển thương hiệu trên thị trường. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, theo ThS An, vai trò của marketing ngày càng được khẳng định.

Sinh viên Marketing học gì, cơ hội nghề nghiệp ra sao?

Theo ThS Trần Việt An, chương trình đào tạo ngành Marketing hiện nay thường được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về kinh tế, quản trị cũng như kiến thức chuyên sâu về marketing.

Trong giai đoạn đầu, sinh viên sẽ học các môn đại cương và kiến thức nền tảng về kinh tế - quản trị để hiểu được môi trường hoạt động của doanh nghiệp cũng như mối liên hệ giữa marketing với các lĩnh vực tài chính, sản xuất hay nhân sự.

Sau đó, sinh viên được tiếp cận các môn học cơ sở ngành và cốt lõi của marketing như marketing căn bản, hành vi người tiêu dùng, nghiên cứu marketing, quản trị marketing, quản trị thương hiệu, truyền thông marketing tích hợp, digital marketing…

Những môn học này giúp sinh viên hiểu cách doanh nghiệp phân tích thị trường, lựa chọn khách hàng mục tiêu, xây dựng chiến lược marketing và triển khai các hoạt động truyền thông, xây dựng thương hiệu cũng như phát triển sản phẩm.

Ở giai đoạn chuyên sâu, sinh viên tiếp tục học các học phần nâng cao như quản trị kênh phân phối, quản trị bán hàng, marketing dịch vụ, marketing quốc tế, phát triển sản phẩm mới, quản trị quan hệ khách hàng hay phân tích dữ liệu marketing.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, chương trình đào tạo cũng chú trọng tính ứng dụng và trải nghiệm thực tế thông qua các dự án, chuyên đề marketing và các kỳ thực tập tại doanh nghiệp. Thông qua đó, sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức để xây dựng kế hoạch marketing, phân tích thị trường, thiết kế chiến dịch truyền thông và đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing.

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NEU

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Marketing có thể làm việc tại nhiều loại hình tổ chức như doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức tài chính - ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước hoặc các tổ chức xã hội với nhiều vị trí công việc khác nhau như chuyên viên marketing, chuyên viên thương hiệu, chuyên viên quan hệ công chúng, chuyên viên nghiên cứu thị trường, chuyên viên sáng tạo nội dung, truyền thông và digital marketing.

Nếu tiếp tục học lên trình độ sau đại học, người học còn có thể theo đuổi con đường nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực marketing, trở thành chuyên gia nghiên cứu ở cơ sở đào tạo về kinh tế và quản trị kinh doanh, các viện nghiên cứu và tư vấn chính sách...

Thu nhập của nhân sự ngành Marketing ra sao?

Về thu nhập, theo ThS Trần Việt An, mức lương của người làm marketing phụ thuộc vào vị trí công việc, năng lực cá nhân và kinh nghiệm thực tế. “Tuy nhiên, đây được xem là lĩnh vực có cơ hội thu nhập tốt và khả năng tăng trưởng nhanh khi người lao động tích lũy được kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn, khả năng thích ứng với các xu hướng marketing số và công nghệ mới”, ông nói.

Tuy vậy, để theo đuổi ngành Marketing lâu dài, ông An cho rằng người học cần có một số tố chất quan trọng như tư duy phân tích và khả năng quan sát thị trường, sự sáng tạo và khả năng đổi mới. Bên cạnh đó, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và khả năng trình bày ý tưởng cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình triển khai các chiến lược marketing.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, người làm marketing cũng cần có khả năng sử dụng các công cụ marketing hiện đại, nền tảng mạng xã hội, công cụ phân tích dữ liệu cũng như các ứng dụng hỗ trợ marketing dựa trên trí tuệ nhân tạo.

“Ngoài ra, tinh thần tự học và khả năng thích ứng với sự thay đổi của công nghệ và thị trường là yếu tố quan trọng giúp người làm marketing phát triển bền vững trong nghề”, ông An chia sẻ.