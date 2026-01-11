Chia sẻ với VietNamNet, PGS.TS Trần Thành Nam, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho hay, những người thích xê dịch, khám phá thường có đặc điểm nhân cách chung gồm: Realistic (thực tế) - Investigative (thích khám phá, tò mò, giải quyết vấn đề) - Enterprising (có tham vọng, thích ảnh hưởng, thuyết phục).

Đây là nhóm người thích hoạt động ngoài trời, năng động, yêu tự do và không muốn gò bó tại bàn làm việc. Họ tò mò về thiên nhiên, địa lý, con người, văn hóa các quốc gia; ưa trải nghiệm thực tế hơn lý thuyết trên giấy; có khả năng thích ứng cao và không ngại rủi ro.

Theo ông Nam, các bạn trẻ có những đặc điểm như vậy sẽ phù hợp với các ngành như Quản trị du lịch và khách sạn, Quản trị du lịch và lữ hành với các vị trí việc làm: Hướng dẫn viên du lịch, hướng dẫn viên mạo hiểm, đại lý du lịch, điều phối sự kiện, quản lý khách sạn...

Nhóm đối tượng này cũng có thể theo đuổi các ngành thuộc lĩnh vực Địa chất và Khoa học môi trường với các vị trí việc làm: Nhà địa chất, chuyên gia tư vấn môi trường, nhà khí hậu học, nhà nghiên cứu thực địa.

Nhu cầu nhân lực ở các lĩnh vực này được dự báo sẽ gia tăng cùng với cam kết chuyển đổi xanh và NET Zero (phát thải ròng bằng 0) của các quốc gia.

Một lựa chọn khác cho các bạn trẻ này là các ngành liên quan đến Sinh học biển và động vật hoang dã với các vị trí việc làm: Nhà sinh vật biển, nhà nghiên cứu động vật hoang dã, hướng dẫn viên tham quan động vật hoang dã, chuyên gia bảo tồn. “Các bạn học sinh có thể bắt đầu bằng cách làm các công việc tình nguyện phục vụ cộng đồng tại các bảo tàng, sở thú, công viên nước”, ông Nam nói.

Các bạn trẻ có sự tò mò về quá khứ cũng có thể theo học ngành liên quan tới Khảo cổ học và Lịch sử. Cơ hội vị trí việc làm cho nhóm ngành này gồm: nhà khảo cổ học, người phụ trách bảo tàng, hướng dẫn viên du lịch di sản, nhà nghiên cứu tài liệu.

Xu hướng quan tâm đến sức khỏe và các môn thể thao cũng có thể khiến nhu cầu về ngành quản lý hoạt động thể dục thể thao trở thành một ngành học hot trong tương lai và phù hợp với đặc điểm tính cách của bạn.

“Với những ngành kể trên, các bạn học sinh có thể tìm kiếm ở các trường đại học có mở những ngành đào tạo tương ứng hoặc liên quan gần”, ông Nam nói.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, để thích ứng với các ngành nghề này trong tương lai, theo ông Nam, học sinh THPT và sinh viên mới vào trường cần trang bị thêm cho bản thân các kỹ năng thông qua hoạt động ngoại khóa; phát triển khả năng lãnh đạo, nâng cao năng lực ngoại ngữ (bởi hầu hết công việc du lịch yêu cầu phải có ngoại ngữ). Ngoài ra, họ có thể tự bồi đắp kinh nghiệm bằng cách thực tập tại khách sạn hay công ty du lịch, tham gia các đoàn khám phá... nếu có cơ hội.

PGS.TS Trần Thành Nam chia sẻ, các bạn trẻ nếu chỉ chọn ngành vì áp lực gia đình hoặc vì lương cao (động lực ngoài) sẽ dễ bỏ cuộc hoặc không hạnh phúc khi công việc trở nên khó khăn. Ngược lại, nếu họ chọn ngành phù hợp với sở thích thật, với cảm giác tự chủ và yêu thích, động lực sẽ bền vững hơn.

“Khi các giá trị của một cá nhân phù hợp với thuộc tính và môi trường nghề nghiệp thì làm việc dẫu vất vả, họ vẫn cảm thấy thỏa mãn, hiệu suất công việc cao và trung thành gắn bó với nơi làm việc lâu hơn. Do đó, học sinh cần hiểu mình, hiểu đặc điểm nhân cách và thiên hướng nghề nghiệp của mình để lựa chọn ngành”, ông Nam nói.