Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng nông thôn và khẳng định vai trò chủ thể của người dân, xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đang triển khai nhiều hoạt động nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó nổi bật là các lớp tập huấn chuyên sâu do Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức.

Tại lớp tập huấn mới đây, hơn 100 học viên là cán bộ thôn, tổ tự quản và hội viên phụ nữ đã được cung cấp tài liệu, tiếp cận các nội dung cốt lõi của Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu. Các báo cáo viên cũng giới thiệu rõ mô hình “Gia đình 5 có”, gồm: có nhà sạch – vườn đẹp; có nếp sống văn hóa; có sản xuất hiệu quả; có sức khỏe tốt; có tham gia cộng đồng. Đây là mô hình được xem là “hạt nhân” của phong trào xây dựng NTM nâng cao tại Hà Tĩnh trong nhiều năm qua.

Một trong những nội dung được người dân đặc biệt quan tâm là hướng dẫn thu gom, phân loại và xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Với phương pháp truyền đạt trực quan, dễ hiểu, cán bộ chuyên môn đã giúp học viên nhận thức rõ vai trò của vệ sinh môi trường trong xây dựng đời sống văn minh, đảm bảo tiêu chí xanh – sạch – đẹp trong khu dân cư.

Người dân được bồi dưỡng kỹ năng để xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức, lớp tập huấn còn tạo diễn đàn để học viên trao đổi, thảo luận và tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Nhiều ý kiến xoay quanh cách duy trì vệ sinh tuyến đường hoa, phân loại rác tại nguồn, xây dựng thôn thông minh, hay cách vận động người dân tham gia chỉnh trang vườn hộ… đã được giải đáp cụ thể. Đây cũng là dịp để các địa phương chia sẻ mô hình hay, những cách làm sáng tạo đã mang lại hiệu quả trong xây dựng NTM tại cơ sở.

Theo lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, việc tổ chức các lớp tập huấn không chỉ nhằm nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ cơ sở mà còn tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân – yếu tố then chốt để hình thành khu dân cư kiểu mẫu bền vững. Khi người dân hiểu rõ tiêu chí, nắm được phương pháp triển khai và cùng chung tinh thần trách nhiệm, mọi hoạt động đều trở nên thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn.

Được biết, tại Thiên Cầm, phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu đang lan tỏa sâu rộng. Nhiều hộ gia đình đã chủ động cải tạo vườn tạp, trồng cây xanh, tạo cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp; các tổ tự quản duy trì dọn vệ sinh vào cuối tuần; các hội đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền qua loa truyền thanh, mạng xã hội và sinh hoạt chi hội. Mỗi người dân giữ một vai trò, mỗi gia đình là một “hạt nhân” của phong trào, góp phần hình thành diện mạo nông thôn văn minh, hiện đại.