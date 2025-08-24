Thiết bị quét mã QR để so sánh kết quả Vietlott bị lỗi và liên tục phát tín hiệu gây nhiễu trực tiếp lên dải tần 433.05 - 434.79 MHz .

Nhận được phản ánh của người dân qua Fanpage vào chiều 23/8, Trung tâm Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I thuộc Cục Tần số vô tuyến điện đã nhanh chóng vào cuộc.

Ngay ngày 24/8, Tổ công tác của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I đã có mặt tại hiện trường để xác định nguyên nhân.

Sau khi tiến hành đo kiểm, lực lượng chức năng đã xác định "thủ phạm" gây nhiễu là thiết bị quét mã QR để so sánh kết quả Vietlott.

Thiết bị này bị lỗi và liên tục phát tín hiệu gây nhiễu trực tiếp lên dải tần 433.05 - 434.79 MHz được miễn cấp phép cho các thiết bị điều khiển từ xa như smart key (theo Thông tư 08/2021/TT-BTTTT).

Ngay sau khi thiết bị này được xử lý, khóa thông minh của tất cả các phương tiện trong khu vực đã hoạt động bình thường trở lại, chấm dứt sự bất tiện và lo lắng của người dân.

Nguyên nhân chủ yếu của sự việc là do các thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện khi hoạt động không đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng hoặc bị sự cố kỹ thuật gây ra.

Cơ quan chức năng và các chuyên gia luôn khuyến cáo người dân và các tổ chức chỉ nên mua và sử dụng những thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (được cấp chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy).

Năm 2024, người dân trên đoạn đường Bà Hạt (Phường 7, Quận 10, TPHCM), phản ánh tình trạng khoá smartkey của ô tô và xe máy không khởi động được. Sự việc này đã gây ra nhiều bất tiện cho người dân và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong khu vực.

Từ giữa năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, Cục đã nhận nhiều trường hợp can nhiễu tần số gây ảnh hưởng tới việc vận hành smartkey của ô tô, xe máy.

Tuy nhiên, điểm khác biệt là các vụ can nhiễu smartkey trước chủ yếu xảy ra trên tần số 433MHz. Vụ việc can nhiễu lần này xảy ra trên tần số 125 kHz tại địa bàn Quận 10, TP HCM.

Đại diện Cục Tần số vô tuyến điện chia sẻ, ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực II đã thành lập đoàn xử lý can nhiễu, tiếp cận hiện trường, khảo sát và thu đo.

Qua quá trình phân tích, đánh giá bằng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực II đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân đó là bộ đổi nguồn AC/DC (adapter) dùng để cấp nguồn cho modem truyền hình cáp và Internet của một hộ dân bị lỗi gây ra.

Do adapter bị lỗi, bức xạ ra tín hiệu trên dải tần từ khoảng 10kHz-1000kHz, lan truyền theo đường cáp đồng trục và bức xạ ra ngoài không gian gây hiện tượng can nhiễu trên tần số 125 kHz bộ phận thu phát của ô tô, xe máy.

Theo trình bày của chủ sở hữu, khi adapter cũ bị hư, họ đã tự mua một adapter khác không rõ nguồn gốc để thay thế. Sau khi được nghe giải thích, người dân đã phối hợp bàn giao thiết bị này cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Khi gặp hiện tượng nghi ngờ là can nhiễu cho smart key, người dân có thể phản ánh qua số hotline 0862.92.92.92 của Cục Tần số vô tuyến điện, hay thông báo cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực trên cả nước, hoặc các Sở KHCN ở địa phương.