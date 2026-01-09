Xu hướng sản phẩm tích hợp đa chức năng

Theo nhiều hãng nghiên cứu thị trường, phân khúc thiết bị cải thiện chất lượng không khí tại Việt Nam đang tăng trưởng nhanh. Động lực chính đến từ nhận thức ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng không khí trong nhà và tác động đến sức khỏe.

Kiểm soát độ ẩm tại mọi không gian trong nhà. Ảnh: Fujihome Việt Nam

Đáng chú ý, nhu cầu không còn tập trung vào một loại thiết bị riêng lẻ. Người tiêu dùng, đặc biệt là tầng lớp trung lưu thành thị, đang tìm kiếm giải pháp toàn diện: vừa kiểm soát độ ẩm, vừa lọc không khí, vừa tích hợp công nghệ thông minh.

Một xu hướng rõ nét trong ngành là sự chuyển dịch từ sản phẩm đơn lẻ sang hệ sinh thái sản phẩm. Thay vì chỉ cung cấp một model máy hút ẩm cho mọi nhu cầu, các thương hiệu đang phát triển dải sản phẩm đa dạng, mỗi model được tối ưu cho một phân khúc diện tích và nhu cầu sử dụng cụ thể.

Fujihome là một trong những thương hiệu đi theo định hướng này. Tháng 1/2026, thương hiệu này hoàn thiện hệ sinh thái máy hút ẩm tích hợp lọc không khí HEPA với 6 model, phủ toàn bộ phân khúc từ căn hộ nhỏ đến biệt thự, văn phòng.

Phân khúc nhỏ (15-40m²): DH14W-HEPA (sắp ra mắt) và DH16NW-HEPA nhắm đến căn hộ studio, phòng ngủ cá nhân. Đây là phân khúc có số lượng lớn nhưng giá trị đơn hàng thấp.

Phân khúc gia đình (25-60m²): DH20NW-HEPA và DH25W-HEPA-NEW là "xương sống" doanh số với nhu cầu cao nhất từ các hộ gia đình trung lưu, căn hộ chung cư.

Phân khúc cao cấp (40-110m²): DH35W-HEPA (mới ra mắt) và DH60W-HEPA hướng đến biệt thự, văn phòng, showroom. Doanh số ít nhưng giá trị cao và biên lợi nhuận tốt.

Sản phẩm tích hợp màng lọc HEPA loại bỏ bụi mịn trong khí. Ảnh: Fujihome Việt Nam

Công nghệ lọc đa tầng, kết nối thông minh

Điểm khác biệt lớn nhất của dòng máy hút ẩm HEPA so với máy hút ẩm truyền thống nằm ở khả năng lọc không khí tích hợp. Trong khi máy hút ẩm thông thường chỉ xử lý độ ẩm, dòng HEPA của Fujihome tích hợp nhiều lớp công nghệ: Màng lọc HEPA loại bỏ bụi mịn PM2.5, Ion bạc (Silver Ion) ức chế vi khuẩn và nấm mốc, đèn UV khử khuẩn luồng khí, Ionizer tạo ion âm cải thiện chất lượng không khí.

"Chúng tôi nhận thấy người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến chất lượng không khí. Thay vì phải mua hai thiết bị riêng biệt là máy hút ẩm và máy lọc không khí, chúng tôi mang đến một giải pháp 2 trong 1, tiết kiệm chi phí và không gian", đại diện Fujihome chia sẻ.

1 thiết bị 2 tính năng hút ẩm và lọc không khí giảm bớt chi phí đầu tư cho người dùng. Ảnh: Fujihome Việt Nam

Một yếu tố không thể thiếu trong các sản phẩm cao cấp hiện nay là khả năng kết nối thông minh. Nhiều model trong hệ sinh thái HEPA của Fujihome được trang bị Wi-Fi, cho phép người dùng theo dõi độ ẩm và điều khiển thiết bị qua ứng dụng di động - phù hợp với xu hướng nhà thông minh đang phát triển mạnh tại các đô thị lớn.

Triển vọng thị trường 2026

Việc ra mắt bổ sung 2 model DH14W-HEPA và DH35W-HEPA trong tháng 1/2026 được đánh giá là bước đi đúng thời điểm của Fujihome, khi nhu cầu kiểm soát độ ẩm và cải thiện chất lượng không khí thường tăng cao sau Tết, đặc biệt tại miền Bắc.

Từ góc độ chiến lược, hệ sinh thái sản phẩm - thay vì các sản phẩm rời rạc thể hiện tầm nhìn dài hạn của thương hiệu: vừa mang đến giải pháp toàn diện cho khách hàng, vừa tạo điều kiện bán kèm sản phẩm liên quan và nâng cấp lên phiên bản cao hơn.