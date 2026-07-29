Cô dâu bất ngờ phải vào phòng cấp cứu ngay giữa đám cưới. Ảnh: Natalie Goodrich

Natalie Goodrich (26 tuổi) và Joel Goodrich tổ chức đám cưới tại trung tâm tổ chức sự kiện Ivory Grande ở thành phố Hillsboro, bang Ohio (Mỹ).

Natalie cho biết mọi thứ trong ngày trọng đại diễn ra suôn sẻ đến mức cô có cảm giác mọi chuyện "quá hoàn hảo".

Khách mời đều đến đúng giờ, khâu chuẩn bị diễn ra thuận lợi, không gian cưới được trang trí như mong đợi. Buổi lễ trao lời hẹn thề, tiệc tối và các tiết mục khiêu vũ đều diễn ra trọn vẹn, không gặp bất kỳ trục trặc nào.

"Sau khi lễ cưới kết thúc, tôi còn nghĩ rằng mọi thứ đang hoàn hảo đến khó tin", cô chia sẻ.

Tuy nhiên, biến cố xảy ra sau bữa tối, khi Natalie thay bộ váy cưới thứ 2 và cùng chồng ra ngoài chụp thêm ảnh.

Chỉ khoảng 10 phút, cô bắt đầu hắt hơi liên tục. Ban đầu, cặp đôi cho rằng đó chỉ là triệu chứng dị ứng theo mùa mà Natalie từng mắc phải. Tuy nhiên, tình trạng nhanh chóng trở nên nghiêm trọng hơn, tờ People đưa tin ngày 27/7.

"Mắt tôi bắt đầu chảy nước rồi sưng phù, cổ họng ngứa rát và khắp người nổi mề đay", cô nhớ lại.

Natalie uống thuốc chống dị ứng như thường lệ nhưng các triệu chứng không thuyên giảm. Cơn ngứa lan khắp cơ thể, mắt sưng nặng hơn, cổ họng dần thắt lại khiến giọng nói trở nên khàn đặc.

Cô nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ xác định Natalie bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Sau một thời gian ngắn, tình trạng hô hấp của cô dần ổn định, giọng nói trở lại bình thường và được xuất viện.

Cô dâu rời khỏi đám cưới khoảng 1,5 tiếng trước khi quay lại địa điểm tổ chức, nơi người thân và bạn bè vẫn chờ đợi.

"Khi trở về, chúng tôi tiếp tục bữa tiệc như chưa có chuyện gì xảy ra", Natalie kể.

Trong suốt thời gian đó, chồng cô luôn ở bên cạnh. Dù rất lo lắng, anh vẫn giữ bình tĩnh để đưa vợ đi cấp cứu và xử lý mọi việc.

Do thời gian gián đoạn khá lâu, một số khách đã ra về. Vì vậy, cặp đôi dự định tổ chức thêm 1 buổi tiệc mừng vào dịp kỷ niệm ngày cưới năm sau để bù lại những gì còn dang dở.