Michael Scherrer (48 tuổi), một nhà sáng tạo nội dung đến từ hồ Constance, Thụy Sĩ, đã dành nhiều thời gian để biến khu vườn của mình thành "Hy Lạp thu nhỏ".

Không gian mang phong cách Địa Trung Hải tái hiện nhiều đặc trưng của các ngôi làng Hy Lạp với những con phố lát đá cuội, cửa chớp màu xanh và một quán bar nhỏ, theo The Sun.

Michael Scherrer xây ngôi làng Hy Lạp giữa lòng Thuỵ Sĩ. Ảnh: Michael Scherrer/SWNS

Michael Scherrer đã đầu tư khoảng 10.000 bảng Anh (khoảng 350 triệu đồng) để xây dựng. Michael cho biết, anh đặt những chú mèo nhựa ở nhiều góc để tạo cảm giác giống các con hẻm tại Hy Lạp.

Theo Michael, việc này kéo dài hơn dự kiến do phải hoàn tất các thủ tục xin phép xây dựng tại Thụy Sĩ và nhiều lần tạm dừng thi công vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C.

"Tôi muốn tạo ra một nơi nào đó trong công viên giải trí để chúng tôi có thể ngồi trò chuyện, vì vậy tôi đã nghĩ đến điều này. Việc xây dựng mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ", anh chia sẻ.

Ngôi nhà trắng xanh đặc trưng ở ngôi làng Hy Lạp. Ảnh: Michael Scherrer/SWNS

"Mỗi khi bước vào đây, tôi có cảm giác như được đưa đến một nơi khác. Chúng tôi thiết kế quầy bar để người đứng bên trong có thể hoàn toàn hòa mình vào không gian của ngôi làng", Michael chia sẻ.

Ông cho biết bạn bè thường đến chụp ảnh tại đây và nhiều người trên mạng xã hội nhầm tưởng họ đang đi du lịch ở Hy Lạp.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Michael thường xuyên chia sẻ quá trình xây dựng các công trình, từ đào đất, rải sỏi, lát nền đến hoàn thiện cảnh quan.

Ngôi nhà trắng xanh đặc trưng ở ngôi làng Hy Lạp. Ảnh: Michael Scherrer/SWNS

Ngôi làng Hy Lạp là một phần trong dự án công viên chủ đề thu nhỏ mà hai anh em theo đuổi hơn 4 năm qua. Họ mở tài khoản Instagram vào tháng 11/2024 và hiện có hơn 70.000 người theo dõi.

Hai anh em dự kiến cải tạo ngôi làng Hy Lạp thành nơi lưu trú và đón khách thông qua Airbnb từ năm 2027.

Michael Scherrer cũng dự kiến lên kế hoạch xây bổ sung thêm những điểm tham quan mới cho khu vườn sau của mình như khu vườn kiểu Nhật, làng chài và phòng cho khách nghỉ.