Chiều 23/10, thông tin từ Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp ngộ độc thuốc lá điện tử có chứa ma túy.

Bệnh nhân là một thiếu niên 15 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu sau khi xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn nao, toát mồ hôi, miệng sùi bọt mép, chân tay co quắp và co giật. Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá điện tử hơn 1 năm, gần đây thử loại mua qua mạng xã hội, dẫn đến buồn nôn, chóng mặt, tay chân bủn rủn ngay từ lần đầu.

Thuốc lá điện tử có nhiều nguy hiểm cho sức khỏe.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết qua khám lâm sàng và xét nghiệm xác định bệnh nhân mắc hội chứng serotonin do chất ma túy trong thuốc lá điện tử, biểu hiện lẫn lộn, vã mồ hôi, co giật.

Kiểm tra sâu phát hiện người bệnh tổn thương nghiêm trọng: suy thận nhẹ (creatinin 126 µmol/L, bình thường dưới 105 µmol/L), tăng áp lực động mạch phổi (35 mmHg, bình thường 15-20 mmHg), giãn thất trái, tổn thương não chất trắng hai bên qua MRI. Trắc nghiệm tâm lý cho thấy bệnh nhân trầm cảm, lệch lạc nhân cách, rối loạn nghi bệnh, hoang tưởng, lo âu, suy nhược tâm thần, tâm thần phân liệt và hưng cảm.

Xét nghiệm nước tiểu âm tính với ma túy thông thường, nhưng mẫu tinh dầu thuốc lá điện tử chứa chất 5F-ADB - ma túy tổng hợp thế hệ mới, tác động mạnh lên thần kinh, tâm thần, tim mạch. Chất này tác dụng nhanh, độc tính phức tạp, ảnh hưởng nhiều cơ quan, vừa rầm rộ vừa âm thầm, dễ đánh lừa.

Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân chuyển sang Viện Sức khỏe Tâm thần để chữa rối loạn tâm thần.

Bác sĩ Nguyên cảnh báo nếu tiếp tục sử dụng thuốc lá điện tử có tinh dầu cần sa, thiếu niên trên có nguy cơ suy thận, suy tim, rối loạn tâm thần kinh, thậm chí tử vong, dù mới 15 tuổi. Người dùng không chỉ nghiện nicotine mà còn đối mặt ngộ độc ma túy.

Nicotine trong thuốc lá điện tử là chất độc gây nghiện, hại não bộ, hoạt động tri thức, đặc biệt ở giới trẻ, và gây ung thư nhiều cơ quan. Nicotine độc đến mức từng dùng làm thuốc trừ sâu, nay bị cấm vì độc tính cao, nhưng vẫn tồn tại trong thuốc lá để con người hít vào.