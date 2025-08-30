Một thiếu niên 16 tuổi tại phường Vàng Danh (Quảng Ninh) bị 1 thiếu niên nhỏ tuổi hơn hành hung dẫn đến bị thương, toàn thân co giật.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Vàng Danh đã tiến hành xác minh và triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thiếu niên bị đánh dã man dẫn đến co giật trước cổng Trường ĐH Hạ Long. Ảnh chụp màn hình

Thông tin với PV VietNamNet, đại diện công an phường Vàng Danh cho biết: Sự việc xảy vào khoảng 11h ngày 30/8, tại tổ 2, khu Nam Trung.

Theo thông tin ban đầu, Đ.H.Đ. (SN 2008, trú tại tổ 41, Trưng Vương 7, phường Vàng Danh) xảy ra mâu thuẫn bằng với L.S.H. (SN 2009, trú tại tổ 6, khu Nam Sơn, phường Vàng Danh). Sau đó, L.S.H. đã hành hung Đ. khiến nạn nhân bị thương.

Ngoài ra, đối tượng N.D.Q. (SN 2009, trú tại tổ 5, khu Chạp Khê, phường Vàng Danh) cũng được xác định đã tham gia cùng H. đánh Đ. Hiện, sức khoẻ Đ. đã ổn định, đang được tiếp tục theo dõi y tế. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an làm rõ và xử lý theo quy định.