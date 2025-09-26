Ngày 26/9, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 thanh thiếu niên về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại xã Thường Tín.

Theo điều tra, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn ghen tuông cá nhân nhưng nhanh chóng leo thang thành cuộc hỗn chiến nguy hiểm, khiến dư luận lo ngại về tình hình an ninh trật tự.

Hình ảnh từ camera an ninh và người dân ghi lại cho thấy hai nhóm thanh niên rượt đuổi, chửi bới, lạng lách, bấm còi inh ỏi, phóng xe với tốc độ lên tới 70km/h trước khi lao vào ẩu đả.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thái Bảo khai: “Trong lúc truy đuổi, bọn em có lạng lách, rú ga, chửi bới. Khi đến đoạn tiểu khu Nguyễn Du thì xảy ra va chạm xe máy, dẫn đến xô xát”.

Trong khi đó, Nguyễn Bá Học thừa nhận: “Khi hai xe tông nhau, một bạn bên kia đạp em, em đánh lại và còn cầm bàn đập bạn đó. Do nóng quá nên không kiểm soát được bản thân. Bị công an bắt, em biết mình sai. Con xin lỗi cả nhà, con sai rồi”.

Nhóm đối tượng bị cơ quan công an triệu tập. Ảnh: Nhật Minh.

Khi nhắc đến gia đình, nhiều đối tượng bật khóc. Lê Thanh Lâm nghẹn ngào: “Con rất ân hận, rất sợ phải đi tù. Con thương bố mẹ khổ vì con. Bà ơi, bố mẹ ơi… con nhớ mọi người lắm. Con xin lỗi cả nhà”.

Trước đó, khoảng 22h50 ngày 13/9, Công an xã Thường Tín tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội về một vụ gây rối trật tự công cộng. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ.

Khoảng 21h cùng ngày, Lê Thanh Lâm (SN 2009) cùng nhóm bạn phát hiện người yêu cũ của Lâm đang ngồi uống nước, livestream TikTok với bạn trai mới. Nổi cơn ghen, Lâm rủ bạn bè đuổi theo.

Dù chưa đủ tuổi lái xe, nhiều đối tượng vẫn điều khiển xe máy phóng nhanh, chặn đường, gọi thêm bạn đến “hỗ trợ”. Hai nhóm hơn chục người lao vào truy đuổi, ném gạch, va chạm dẫn đến hỗn chiến tại thôn Nguyễn Du.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Công an xã Thường Tín, cho biết: “Một phần nguyên nhân xuất phát từ sự buông lỏng quản lý, giáo dục trong gia đình. Các đối tượng đa số là học sinh, sinh viên, nhận thức pháp luật còn hạn chế. Đây là lời nhắc nhở cho xã hội và gia đình trong việc quản lý, định hướng con em”.

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã tăng cường xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng nhằm răn đe.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, điều quan trọng nhất vẫn là sự tự giác của mỗi thanh thiếu niên. Đừng để đến khi vướng vòng lao lý mới biết ân hận thì đã quá muộn.