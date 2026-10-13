Queue cùng ông nội đi từ Thái Lan đến Singapore. Ảnh: IG

Queue, thiếu niên 16 tuổi người Thái Lan, nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội sau khi chia sẻ hành trình đưa ông đến Singapore. Xuất thân từ gia đình không khá giả, Queue tiết kiệm tiền, đưa ông đến Singapore lần đầu tiên, biến mong ước của ông thành chuyến đi đáng nhớ.

Queue ghi lại chuyến đi trên Instagram, từ những chặng đường qua Malaysia đến khoảnh khắc hai ông cháu đặt chân tới quốc đảo Singapore.

“Là một chàng trai 16 tuổi xuất thân từ gia đình không khá giả, tôi đã đưa ông nội đi tàu, di chuyển quãng đường dài 2.000km đến Singapore lần đầu tiên”, Queue cho biết.

Để tiết kiệm chi phí, hai ông cháu lựa chọn những phương tiện phù hợp với ngân sách. Lúc đầu, hai ông cháu đi tàu hỏa, loại vé rẻ nhất, từ tỉnh Nakhon Pathom ở miền trung Thái Lan đến Su-ngai Kolok, tỉnh Narathiwat, ở cực nam nước này, theo Mothership Singapore.

Sau đó, từ Su-ngai Kolok, họ đi bộ qua khu vực biên giới Thái Lan - Malaysia để sang nước láng giềng. Sau khi qua biên giới, hai ông cháu đi xe buýt đến ga đường sắt Pasir Mas, bang Kelantan, Malaysia.

Họ tiếp tục đi tàu hỏa về phía nam đến Johor Bahru. Vé tàu có giá khoảng 390 baht/người (hơn 300.000 đồng). Từ Johor Bahru, hai ông cháu đi xe buýt qua cây cầu nối Malaysia với Singapore để đến điểm dừng chân mong muốn.

Queue cùng ông nội đi từ Thái Lan đến Singapore. Ảnh: IG

Trong suốt hành trình, Queue ghi lại những cảnh đẹp và địa điểm mà hai ông cháu đi qua. Đặc biệt, hình ảnh cả hai đứng chụp ảnh trước tượng Merlion, biểu tượng nổi tiếng của Singapore, đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng mạng xã hội.

Để có thể tiết kiệm chi phí, hai ông cháu không nghỉ qua đêm tại Singapore mà quay lại Johor Bahru để tìm chỗ lưu trú. Chi phí phòng nghỉ ở đây khoảng 2.000 baht mỗi đêm (1,5 triệu đồng).

“Tôi đưa ông đi từ quê nhà đến Singapore mà không cần đi máy bay. Tôi 16 tuổi và tôi đã thực sự làm được điều đó. Mọi lo lắng, mệt mỏi trên đường đã tan biến”, Queue chia sẻ.

Hành trình của Queue đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ người dùng mạng. Bài đăng về khoảnh khắc ông cháu ở Singapore nhận được gần 1 triệu lượt yêu thích.

“Đây là chuyến đi tiết kiệm, tập trung tạo ra trải nghiệm đáng nhớ trong đời của tôi và ông. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ”, Queue chia sẻ.

Một số người dùng mạng cũng gợi ý cho Queue nên lập một kênh YouTube và nói rằng sẽ ủng hộ cậu. Họ hy vọng được thấy cậu thực hiện thêm nhiều chuyến đi cùng ông nội.

"Bạn thật may mắn khi có cơ hội đưa ông nội đi du lịch"; "Bạn đã làm rất tốt. Ngay cả khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng khi đi du lịch một mình, tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Bạn 16 tuổi và còn đưa cả ông nội đi cùng nữa. Đó là điều đáng tự hào"... là những bình luận người dùng mạng để lại.