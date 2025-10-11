Ngày 10/10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một chiến sĩ công an dũng cảm lặn mình trong dòng nước lũ, phá khóa cổng nhà dân để cứu hai mẹ con đang mắc kẹt bên trong. Hình ảnh xúc động này nhanh chóng thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ của cộng đồng.

Trong làn nước lũ đục ngầu, người chiến sĩ ấy đã lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ với tất cả tinh thần quả cảm và trách nhiệm. Hành động của anh đã khiến nhiều người cảm phục và xúc động.

Được biết, người chiến sĩ trong clip là Thiếu tá Mai Thế Kiên, Phó Trưởng Công an xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh. Khi phát hiện hai mẹ con bị mắc kẹt trong ngôi nhà bị ngập nước, Thiếu tá Kiên đã không do dự lặn xuống dòng nước sâu gần 2 mét để phá khóa cổng, đưa họ ra ngoài an toàn.

“Hai mẹ con vì sợ tài sản bị cuốn trôi nên đã khóa cửa lại. Khi lực lượng chức năng đến, buộc phải lặn xuống để phá khóa mới có thể tiếp cận và đưa họ ra khỏi nhà an toàn,” Thượng tá Lê Tiến Toàn, Trưởng Công an xã Bố Hạ chia sẻ với phóng viên VietNamNet.

Ông cũng nhấn mạnh: “Đây là hành động đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và trái tim nhân hậu của người chiến sĩ công an nhân dân".

Theo Thượng tá Toàn, thời điểm đó, nước lũ dâng cao và nhiều hộ dân bị cô lập. Khi tổ công tác nhận được tin báo có hai mẹ con mắc kẹt trong một ngôi nhà, anh em lập tức lên đường.

Do lo sợ tài sản bị trôi mất, gia đình đã khóa cổng từ bên trong. Không còn cách nào khác, Thiếu tá Mai Thế Kiên đã lặn xuống dòng nước lũ sâu gần 2 mét để phá khóa, mở cổng và đưa hai mẹ con ra ngoài an toàn.

"Khó khăn nhất là mực nước dâng quá nhanh và sâu. Nước chảy xiết, tầm nhìn hạn chế, có thể gây nguy hiểm cho cả người cứu lẫn người được cứu. Tuy nhiên, anh em đều xác định tinh thần phải cứu người dân bằng mọi giá. Lúc đó, không ai nghĩ đến hiểm nguy, chỉ biết phải hành động thật nhanh", Thượng tá Lê Tiến Toàn chia sẻ.

Theo Thượng tá Lê Tiến Toàn, hiện nay lực lượng chức năng đang triển khai toàn lực lượng túc trực 24/24, hỗ trợ sơ tán người dân, vận chuyển nhu yếu phẩm đến các vùng bị chia cắt và đảm bảo an ninh trật tự trong điều kiện mưa lũ. Lực lượng công an xã Bố Hạ cam kết luôn đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn này.

Tính đến trưa ngày 10/10, tình hình mưa lũ tại xã Bố Hạ vẫn diễn biến phức tạp, nhiều khu vực bị ngập sâu. Toàn bộ lực lượng Công an xã Bố Hạ vẫn đang bám trụ địa bàn, hỗ trợ sơ tán người dân, tiếp tế lương thực và khắc phục hậu quả do mưa lũ.

CSGT Bắc Ninh vượt lũ cứu hai sản phụ và con nhỏ giữa vùng ngập sâu

Sáng 10/10, tại thôn Nghĩa Vũ (phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh), nước lũ dâng cao, giao thông bị cô lập, cuộc sống người dân gặp muôn vàn khó khăn. Giữa dòng nước cuồn cuộn, những chiến sĩ cảnh sát giao thông Bắc Ninh vẫn bám trụ, vừa cứu hộ, vừa điều tiết giao thông, giúp người dân an toàn vượt qua mưa lũ.

Khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngập sâu, lực lượng CSGT Bắc Ninh nhận được tin báo khẩn về hai sản phụ mắc kẹt trong vùng lũ. Ngay lập tức, tổ công tác chuẩn bị xuồng cứu hộ, áo phao, dụng cụ y tế, vượt qua dòng nước xiết để tiếp cận nhà dân.

Lực lượng chức năng tiếp cận sản phụ và đưa đến nơi an toàn.

Hai sản phụ là chị Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1995) mẹ bé Chu Nhã Uyên mới 10 ngày tuổi và chị Nguyễn Thị Khánh Vân (SN 2000) mẹ bé Nguyễn Khánh Vy chưa đầy một tháng tuổi. Khi nước dâng sát cửa, gia đình các chị kêu cứu trong tâm trạng lo lắng tột độ.

"Tôi sợ hãi vì nước lên nhanh quá, chỉ sợ con lạnh và ốm. Thấy các anh CSGT mặc áo phao, bì bõm lội nước vào nhà, tôi xúc động lắm. Nhờ có các anh, mẹ con tôi mới được an toàn”, chị Thuỷ nghẹn ngào nói.

Trung tá Hoàng Văn Thuận, cán bộ Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh, người trực tiếp tham gia cứu hộ, cho biết, khi nhận thông tin hai sản phụ trong vùng ngập sâu, đơn vị xác định đây là tình huống cấp bách. Cả tổ công tác đều nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con. Đó là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của mỗi người chiến sĩ công an nhân dân.

Sau hơn một giờ di chuyển giữa dòng nước xiết, hai mẹ con chị Thuỷ và chị Vân được đưa đến nơi an toàn, chăm sóc y tế và nghỉ ngơi trong khu tạm trú. Ngay sau đó, các chiến sĩ CSGT tiếp tục quay lại hiện trường hỗ trợ người dân vận chuyển nhu yếu phẩm, di dời tài sản và túc trực sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.