Chiều 10/8, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định điều động Trung tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, đến nhận công tác tại Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng, tiếp tục giữ chức Cục trưởng từ ngày 12/8.

Điều động Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, đến nhận công tác và giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh từ ngày 12/8.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng trao quyết định, tặng hoa Thiếu tướng Cao Minh Huyền, tân Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Ảnh: A08

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Trung tướng Phạm Đăng Khoa và Thiếu tướng Cao Minh Huyền trong quá trình công tác.

Ông đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ, tạo điều kiện để Thiếu tướng Cao Minh Huyền nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhận nhiệm vụ mới, Trung tướng Phạm Đăng Khoa và Thiếu tướng Cao Minh Huyền bày tỏ vinh dự, trách nhiệm; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy truyền thống, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ.