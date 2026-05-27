Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, khẳng định việc điều động, bổ nhiệm là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cũng như những đóng góp, kinh nghiệm công tác của Trung tá Nguyễn Xuân Trung trong thời gian qua.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH trao quyết định bổ nhiệm cho Trung tá Nguyễn Xuân Trung. Ảnh: C07

Thiếu tướng Dương Đức Hải mong muốn tân Phó Cục trưởng Nguyễn Xuân Trung tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất của người cán bộ Công an nhân dân; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Nhận nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Xuân Trung khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo đi trước; giữ vững tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục và cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao.