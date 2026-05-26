10h ngày 26/5, Công an TPHCM tổ chức họp báo, thông tin về diễn biến điều tra vụ 2 người nước ngoài nổ súng làm 1 người tử vong và 1 nạn nhân bị thương, tại đường Trương Định, phường Bến Thành.

Buổi họp báo do Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, chủ trì cùng với sự tham gia của Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM; lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Công an tỉnh Tây Ninh.

Ảnh: Đàm Đệ

Trước đó, tối 21/5, tại vỉa hè trên địa bàn phường Bến Thành xảy ra vụ nổ súng khiến 2 người nước ngoài 1 tử vong và 1 bị thương. Sau khi gây án, 2 nghi phạm là người nước ngoài đã rời khỏi hiện trường.

Công an phong tỏa hiện trường vụ nổ súng ở TPHCM tối 21/5. Ảnh: A.D

Ngay sau vụ việc, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vào cuộc điều tra, truy xét. Qua xác minh, công an xác định 2 nghi phạm đón taxi di chuyển về hướng tỉnh Tây Ninh, sau đó xuống xe tại khu vực phường Trảng Bàng rồi mất dấu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã truy vết và bắt giữ được 2 đối tượng.