Ngày 2/6 tại Hà Nội, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm cấp Tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định phong cấp bậc hàm Thiếu tướng cho Giám đốc Công an tỉnh Sơn La Nguyễn Minh Tuấn. Ảnh: Công an Sơn La

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã thông báo Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với các sỹ quan công an, trong đó có Giám đốc Công an tỉnh Sơn La Nguyễn Minh Tuấn.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn (SN 1977, quê quán xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ) là Thạc sĩ Luật học, có trình độ Cao cấp Lý luận chính trị; được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sơn La từ ngày 1/4/2026.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn đã đảm nhận các vị trí: Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.