Cụ thể, Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/7.

Ông Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê quán phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng, trình độ chuyên môn: thạc sĩ Quản lý Hành chính công, đại học chuyên ngành Kiến trúc, cử nhân Ngữ văn Anh.

Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 (dự khuyết) và khóa 14.

Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh. Ảnh: CTV

Ông có nhiều năm công tác tại tỉnh Bình Thuận (cũ), từng đảm nhiệm các cương vị: Phó trưởng ban, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa tỉnh, Phó bí thư rồi Bí thư Tỉnh Đoàn, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 7/2025, ông được điều động giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng. Từ tháng 9/2025, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 1/2026, tại Đại hội Đảng 14, ông Nguyễn Hoài Anh được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Hiện nay Bộ Dân tộc và Tôn giáo có các thứ trưởng: ông Nguyễn Hoài Anh, ông Y Vinh Tơr, ông Y Thông, bà Nông Thị Hà và ông Nguyễn Hải Trung.