Giải thưởng được Hội đồng quốc tế gồm các nhà hoạt động chính trị, xã hội và văn hóa có uy tín từ Argentina, Belarus, Ấn Độ, Trung Quốc, Liên bang Nga, Pháp, Nam Phi và Nhật Bản bầu chọn.

Các thành viên của Hội đồng đánh giá, Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời giữ vững bản sắc văn hóa riêng trong bức tranh đa sắc của thế giới.

Các thành viên ghi nhận đóng góp của lãnh đạo Việt Nam vào sự nghiệp xây dựng đất nước, đóng góp thành công vào sự nghiệp vì sự công bằng trên thế giới, tôn trọng luật pháp quốc tế, quảng bá ra thế giới truyền thống yêu hòa bình, nhân văn và đối thoại...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Hoàng Hà

Việt Nam đã có những thành công trong phát triển và hội nhập. Đất nước châu Á gần như bị tàn phá hoàn toàn trong chiến tranh, nhưng đã phục hồi và cho thấy sự tăng trưởng kinh tế đáng kinh ngạc, thực sự là nguồn cảm hứng cho nhiều dân tộc trên thế giới cùng phấn đấu trong sự nghiệp vì hoà bình.

Vì những thành tựu đó, tất cả thành viên Ban Giám khảo đã nhất trí bỏ phiếu chọn trao giải thưởng Lev N. Tolstoy năm 2026 cho lãnh đạo cao nhất của Việt Nam - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm như một sự khẳng định tôn vinh sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa các dân tộc.

Ngày diễn ra lễ trao giải sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp.

Đây là lần thứ ba Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev N. Tolstoy được trao. Năm 2024, giải thưởng đầu tiên được trao cho Liên minh châu Phi vì những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp củng cố hòa bình. Năm 2025, những người đoạt giải là Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.