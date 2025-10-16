Tại lễ công bố, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an và các lãnh đạo các Cục nghiệp vụ tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Trần Văn Phúc. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an giao Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, phụ trách Công an tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Văn Phúc bày tỏ vinh dự khi được giao trọng trách mới và khẳng định sẽ nỗ lực, góp phần thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin của nhân dân.

Thiếu tướng Trần Văn Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Vũ Thanh Tùng bày tỏ niềm vinh dự với nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ Công an giao phó. Đại tá Tùng cho biết, sẽ quyết tâm cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Đại tá Vũ Thanh Tùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chỉ thị của Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh, bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

