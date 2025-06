Công an 34 tỉnh, thành phố đã đồng loạt tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Tỉnh Cao Bằng, Công an tỉnh đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập các đơn vị Công an cấp xã theo đơn vị hành chính mới và Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ, kiện toàn đội ngũ chỉ huy, cán bộ tại 56 đơn vị Công an cấp xã sau sắp xếp.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các Trưởng Công an xã. Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, Công an tỉnh đã lựa chọn, bổ nhiệm 56 Trưởng Công an xã, sắp xếp các Phó Trưởng Công an xã và cán bộ Công an cấp xã bảo đảm đáp ứng yêu cầu tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp thực tiễn địa phương.

STT BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH CHỨC VỤ 1 Đại tá Nguyễn Quang Vinh Giám đốc 2 Thượng tá Lê Thanh Bình Phó Giám đốc 3 Đại tá Lương Văn Thiểm Phó Giám đốc 4 Đại tá Lương Ngọc Quyết Phó Giám đốc 5 Đại tá Đoàn Hồng Hiệu Phó Giám đốc 6 Đại tá Sầm Minh Hồ Phó Giám đốc

Tỉnh Lào Cai, Bộ Trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định về việc sáp nhập Công an tỉnh Yên Bái và các tổ chức trực thuộc vào Công an tỉnh Lào Cai. Theo đó, Công an tỉnh Lào Cai mới có 27 đơn vị cấp phòng, 2 Đồn Công an và 99 Công an cấp xã.

Đại tá Cao Minh Huyền trao Quyết định cho lãnh đạo các phòng nghiệp vụ

và các quyết định khác về công tác cán bộ. Ảnh: Bộ Công an

STT BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH CHỨC VỤ 1 Đại tá Cao Minh Huyền Giám đốc * Tiếp tục cập nhật

Tỉnh Lai Châu, sau sắp xếp, còn 38 đơn vị hành chính cấp xã, phường. Công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ Công an cấp xã đã được triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an

về việc thành lập Công an cấp xã. Ảnh: Bộ Công an

STT BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH CHỨC VỤ 1 Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang Giám đốc * Tiếp tục cập nhật

Tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh đã công bố các quyết định đối với 45 Trưởng Công an xã, phường, 224 Phó trưởng Công an xã, phường và hơn 1.500 cán bộ Công an cấp xã được bố trí, sắp xếp tại 45 xã, phường mới, sau khi thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng các lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ được điểu động, bố trị tại Công an các xã, phường mới. Ảnh: Bộ Công an

STT BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH CHỨC VỤ 1 Đại tá Vũ Văn Đấu Giám đốc 2 Đại tá Lù Minh Phương Phó Giám đốc 3 Đại tá Vũ Tiến Dũng Phó Giám đốc 4 Đại tá Giàng Páo Sính Phó Giám đốc 5 Đại tá Phạm Trường Giang Phó Giám đốc 6 Đại tá Đỗ Ngọc Minh Phó Giám đốc

Tỉnh Sơn La, Công an tỉnh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an cấp xã của tỉnh. Theo đó, quyết định thành lập 8 Công an phường và 67 Công an xã, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

Tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La tại Lễ công bố. Ảnh: Bộ Công an

STT BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH CHỨC VỤ 1 Thiếu tướng Đặng Trọng Cường Giám đốc 2 Đại tá Bùi Tuấn Anh Phó Giám đốc 3 Đại tá Vì Quyền Chứ Phó Giám đốc 4 Đại tá Trần Thanh Sơn Phó Giám đốc 5 Đại tá Hoàng Vinh Hiển Phó Giám đốc 6 Thượng tá Nguyễn Quốc Việt Phó Giám đốc 7 Thượng tá Nguyễn Xuân Trung Phó Giám đốc

Tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với các Phó Giám đốc Công an tỉnh; về tổ chức bộ máy Công an tỉnh Hưng Yên, Quyết định thành lập Công an 104 xã, phường; Quyết định về việc điều động cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình đến nhận công tác tại Công an tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập; Thông báo về tổ chức bộ máy các phòng thuộc Công an tỉnh, Công an cấp xã...

Thiếu tướng Trần Xuân Ánh trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho các

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Bộ Công an

STT BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH CHỨC VỤ 1 Thiếu tướng Trần Xuân Ánh Giám đốc * Tiếp tục cập nhật

Tỉnh Ninh Bình, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Đề án của Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Nam và Công an tỉnh Nam Định được sáp nhập vào Công an tỉnh Ninh Bình.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh - Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng các Trưởng phòng được bố trí khi sáp nhập. Ảnh: Bộ Công an

Công an tỉnh đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bố trí Giám đốc Công an tỉnh; điều động 4 Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam đến nhận công tác tại các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an; công bố quyết định về tổ chức bộ máy và chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ đối với 97 Công an xã và 32 Công an phường trên địa bàn tỉnh.

STT BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH CHỨC VỤ 1 Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh Giám đốc 2 Đại tá Trần Xuân Phú Phó Giám đốc 3 Đại tá Nguyễn Minh Hải Phó Giám đốc 4 Đại tá Bùi Quyết Toán Phó Giám đốc 5 Đại tá Phan Văn Lý Phó Giám đốc 6 Đại tá Mai Đại Trưng Phó Giám đốc 7 Đại tá Kiều Đỗ Tuyển Phó Giám đốc 8 Đại tá Lê Văn Tuấn Phó Giám đốc 9 Đại tá Đỗ Hoài Nam Phó Giám đốc

Tỉnh Thái Nguyên, công an tỉnh đã công bố các Quyết định sáp nhập Công an tỉnh Bắc Kạn và Công an tỉnh Thái Nguyên; Quyết định điều động nguyên trạng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Bắc Kạn đến nhận công tác tại Công an tỉnh Thái Nguyên; Quyết định bố trí Thiếu tướng Bùi Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên trước sáp nhập giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên sau sáp nhập.

Thiếu tướng Bùi Đức Hải trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên sau sáp nhập. Ảnh: Bộ Công an

Tại buổi lễ, Công an tỉnh đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bố trí các Phó Giám đốc Công an tỉnh sau sáp nhập; công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an cấp xã của tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, tỉnh Thái Nguyên có 92 Công an cấp xã (gồm 15 Công an phường và 77 Công an xã).

STT BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH CHỨC VỤ 1 Thiếu tướng Bùi Đức Hải Giám đốc * Tiếp tục cập nhật

Tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập 166 Công an cấp xã (trong đó có 19 Công an phường, 147 Công an xã); công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy Công an 166 phường, xã trên địa bàn tỉnh và các Quyết định điều động, bố trí Trưởng, Phó trưởng và cán bộ không giữ chức vụ thuộc Công an cấp xã.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng trao các quyết định điều động, bố trí Trưởng Công an các phường, xã. Ảnh: Bộ Công an

STT BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH CHỨC VỤ 1 Thiếu tướng Tô Anh Dũng Giám đốc * Tiếp tục cập nhật

Tỉnh Nghệ An, sau khi sắp xếp, trên địa bàn tỉnh còn 130 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 11 phường, 119 xã).

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, tương ứng với đơn vị hành chính cấp xã, sau sắp xếp, thành lập 130 đơn vị Công an xã. Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã điều động 130 Trưởng Công an cấp xã và Phó Trưởng Công an cấp xã phụ trách đơn vị sau sáp nhập; điều động, bố trí hơn 3.000 cán bộ Công an cấp xã.

STT BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH CHỨC VỤ 1 Đại tá Đinh Việt Dũng Giám đốc * Tiếp tục cập nhật

Tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an xã mới trên cơ sở sáp nhập Công an các xã cũ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; công bố Quyết định về thành lập mô hình 5 tổ công tác Công an cấp xã; công bố các Quyết định thành lập các đội công tác thuộc các phòng thuộc Công an tỉnh; công bố và trao các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh đối với các Trưởng Công an cấp.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao- Giám đốc Công an tỉnh trao các quyết định cho các Trưởng Công an xã mới. Ảnh: Bộ Công an

STT BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH CHỨC VỤ 1 Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao Giám đốc * Tiếp tục cập nhật

Tỉnh Quảng Trị, Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Công an tỉnh Quảng Bình và các tổ chức trực thuộc vào Công an tỉnh Quảng Trị, tổ chức bộ máy gồm 27 phòng nghiệp vụ, được sử dụng con dấu theo quy định pháp luật.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm- Giám đốc Công an tỉnh trao các quyết định đối với các Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Bộ Công an

Bộ Công an cũng đã ban hành quyết định thành lập Công an cấp xã của tỉnh Quảng Trị, gồm: thành lập 8 Công an phường, 69 Công an xã và 1 Công an đặc khu Cồn Cỏ trên cơ sở Đồn Công an Cồn Cỏ. Đồng thời, điều động cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác tại Công an tỉnh Quảng Trị.

STT BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH CHỨC VỤ 1 Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm Giám đốc * Tiếp tục cập nhật

Thành phố Huế, Công an thành phố đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an cấp xã; trong đó, thành lập 21 Công an phường và 19 Công an xã của thành phố Huế; công bố Quyết định của Giám đốc Công an thành phố Huế cho hơn 200 Trưởng và Phó Trưởng Công an cấp xã.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an thành phố Huế phát biểu tại buổi lễ.

Ảnh: Bộ Công an

STT BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH CHỨC VỤ 1 Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn Giám đốc * Tiếp tục cập nhật

Tỉnh Khánh Hòa, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Ninh Thuận và các tổ chức trực thuộc sẽ sáp nhập vào Công an tỉnh Khánh Hòa; tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Khánh Hòa mới sẽ gồm 27 đơn vị nghiệp vụ và các Đồn Công an, đơn vị tương đương cấp đội. Thành lập mới 64 Công an cấp xã theo 64 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa mới sau sáp nhập, trong đó có 16 Công an phường và 48 Công an xã.

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Bộ Công an

STT BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH CHỨC VỤ 1 Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước Giám đốc 2 Đại tá Nguyễn Bá Thành Phó Giám đốc 3 Đại tá Trần Minh Trúc Phó Giám đốc 4 Đại tá Nguyễn Mậu An Phó Giám đốc 5 Đại tá Phạm Anh Tuấn Phó Giám đốc 6 Đại tá Lê Quang Đồng Phó Giám đốc 7 Đại tá Nguyễn Quân Phó Giám đốc 8 Đại tá Nguyễn Đình Thuận Hải Phó Giám đốc 9 Đại tá Lê Quang Dũng Phó Giám đốc

Tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Công an cấp tỉnh; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động nguyên trạng đội ngũ cán bộ Công an cấp tỉnh; đồng thời, công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bố trí 6 Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập.

Thiếu tướng Vũ Như Hà trao Quyết định cho lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ thuộc

Công an tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập. Ảnh: Bộ Công an

Công an tỉnh cũng đã công bố các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về triển khai các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an cấp xã; các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, sau hợp nhất Công an tỉnh Tây Ninh có 27 đơn vị nghiệp vụ và 96 Công an cấp xã được sắp xếp, bố trí đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

STT BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH CHỨC VỤ 1 Thiếu tướng Vũ Như Hà Giám đốc * Tiếp tục cập nhật

Tỉnh Vĩnh Long, Công an tỉnh đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long; công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Công an tỉnh Bến Tre, Công an tỉnh Trà Vinh và các tổ chức trực thuộc vào Công an tỉnh Vĩnh Long, các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bố trí Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.

Ảnh: Bộ Công an

Sau sáp nhập, Công an tỉnh có 28 lãnh đạo cấp phòng và tương đương; 1 Trưởng Đồn Công an Khu Công nghiệp Hòa Phú và 124 Trưởng Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

STT BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH CHỨC VỤ 1 Đại tá Nguyễn Thanh Hải Giám đốc * Tiếp tục cập nhật

Thành phố Cần Thơ, Công an thành phố đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ; Quyết định thành lập Công an cấp xã; Quyết định tổ chức lại các phòng thuộc Công an thành phố và Công an cấp xã; Quyết định bổ nhiệm 28 Trưởng phòng và các Trưởng Công an xã, phường mới.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa - Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao Quyết định bổ nhiệm cho các Trưởng phòng. Ảnh: Bộ Công an

STT BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN THÀNH PHỐ CHỨC VỤ 1 Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa Giám đốc * Tiếp tục cập nhật

Tỉnh Cà Mau, Công an tỉnh đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về sáp nhập Công an tỉnh Bạc Liêu và các tổ chức trực thuộc vào Công an tỉnh Cà Mau; Quyết định thành lập Công an cấp xã của tỉnh Cà Mau (sau sáp nhập). Theo đó, tổ chức bộ máy mới của Công an tỉnh Cà Mau gồm 28 phòng trực thuộc, 9 Công an phường, 55 Công an xã và 1 Đồn Công an.

Đại tá Hồ Việt Triều - Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau trao Quyết định, tặng hoa

các Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Bộ Công an

STT BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH CHỨC VỤ 1 Đại tá Hồ Việt Triều Giám đốc * Tiếp tục cập nhật

Thành phố Hà Nội, Công an thành phố đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập 126 Công an cấp xã; đồng thời thông báo về cơ cấu bộ máy chỉ huy, biên chế cán bộ chiến sĩ và trụ sở Công an 126 xã, phường.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công TP trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các Trưởng công an cấp xã vừa được bổ nhiệm. Ảnh: Công an Hà Nội

STT BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN THÀNH PHỐ CHỨC VỤ 1 Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng Giám đốc 2 Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky Phó Giám đốc 3 Thiếu tướng Dương Đức Hải Phó Giám đốc 4 Đại tá Nguyễn Thành Long Phó Giám đốc 5 Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền Phó Giám đốc 6 Đại tá Nguyễn Tiến Đạt Phó Giám đốc 7 Đại tá Nguyễn Đức Long Phó Giám đốc 8 Đại tá Lê Văn Tuân Phó Giám đốc

Thành phố Hải Phòng, Bộ Công an công bố quyết định sáp nhập toàn bộ Công an tỉnh Hải Dương và các tổ chức trực thuộc vào Công an thành phố Hải Phòng. Công an thành phố cũng thành lập 114 đơn vị Công an cấp xã, gồm 45 Công an phường, 67 Công an xã, 2 Công an đặc khu (Cát Hải và Bạch Long Vỹ).

Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng trao các quyết định cho 7 Phó Giám đốc Công an thành phố. Ảnh: Công an Hải Phòng

STT BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN THÀNH PHỐ CHỨC VỤ 1 Đại tá Bùi Quang Bình Giám đốc 2 Đại tá Bùi Mạnh Hùng Phó Giám đốc 3 Đại tá Phạm Chí Hiếu Phó Giám đốc 4 Đại tá Lê Đức Thành Phó Giám đốc 5 Đại tá Nguyễn Đức Thìn Phó Giám đốc 6 Đại tá Phạm Viết Dũng Phó Giám đốc 7 Đại tá Bùi Trung Thành Phó Giám đốc 8 Đại tá Lê Trung Sơn Phó Giám đốc

Tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về sáp nhập Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an tỉnh Hòa Bình và các tổ chức trực thuộc vào Công an tỉnh Phú Thọ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập.

Ảnh: Ngọc Kiên

Tổ chức bộ máy Công an tỉnh Phú Thọ mới gồm 29 phòng và đơn vị tương đương. Đồng thời, thành lập 15 Công an phường, 133 Công an xã và Đồn Công an Khu Công nghiệp Bá Thiện.

STT BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH CHỨC VỤ 1 Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn Giám đốc * Tiếp tục cập nhật

Thành phố Hồ Chí Minh, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM đã chủ trì buổi Lễ công bố và triển khai Quyết định của Bộ trưởng Công an và Giám đốc Công an TPHCM về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Giám đốc Công an TPHCM trao quyết định cho các Trưởng phòng Công an thành phố.

Ảnh: CAND

Sau sáp nhập, tổ chức lại bộ máy, Công an TPHCM có 213 đầu mối với 35 phòng nghiệp vụ chức năng, 167 Công an cấp xã, 1 đặc khu và 10 đồn Công an.

STT BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN THÀNH PHỐ CHỨC VỤ 1 Thiếu tướng Mai Hoàng Giám đốc * Tiếp tục cập nhật

* Tiếp tục cập nhật