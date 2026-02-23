Mùa phim Tết 2026 đã chính thức khép lại sau 6 ngày với sự áp đảo hoàn toàn của Thỏ ơi! Tốc độ bán vé của bộ phim Tết thứ 4 do Trấn Thành đạo diễn thậm chí còn vượt xa Nhà bà Nữ, Mai và Bộ tứ báo thủ với những kỷ lục mới liên tục được xác lập.

"Thỏ ơi!" bỏ xa các phim Tết đối thủ.

Theo số liệu từ đơn vị thống kê doanh thu độc lập Box Office Vietnam, tính tới 8h30 ngày 23/2, tức sau 6 ngày chính thức công chiếu, Thỏ ơi! của Trấn Thành đã thu 248 tỷ đồng với lượng vé bán ra và số suất chiếu áp đảo so với 3 đối thủ còn lại ra rạp cùng ngày là Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho và Mùi phở. Hết mùng 5 Tết, tức 21/2, Thỏ ơi! đã cán mốc 200 tỷ và sẽ đạt cột mốc 250 tỷ trong sáng nay.

Càng gây tranh cãi, phim càng 'hot' và tăng suất chiếu với số vé bán ra kỷ lục. Tuy nhiên, ngoài việc liên tục cảm ơn khán giả, Trấn Thành cũng phải liên tục cảnh báo trên trang cá nhân hơn 18 triệu người theo dõi, yêu cầu chấm dứt các hành vi quay lén và đăng tải trái phép phim trong rạp vì ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi của nhà sản xuất.

Đoàn phim với các suất chiếu kín đặc khán giả trong các chuyến cinetour suốt Tết.

Cuộc đua phim Tết không thay đổi về thứ hạng từ ngày công chiếu chính thức. Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang giữ vững vị trí á quân phòng vé với 80 tỷ đồng, tính đến 8h30 ngày 23/2.

Báu vật trời cho về thứ 2 phòng vé với doanh thu 50 tỷ đồng. Trong khi đó, Mùi phở đứng cuối về doanh thu với 30 tỷ đồng. Như vậy, tổng doanh thu của 3 phim Tết đối thủ vẫn còn thua xa Thỏ ơi! của Trấn Thành. Dự báo những ngày tới phim sẽ còn tiếp tục lập nên những kỷ lục mới và dự báo trong tuần này sẽ vượt doanh số 332 tỷ Bộ tứ báo thủ của Tết 2025.

Trailer phim "Thỏ ơi!":