Cuộc chiến phòng vé dường như đã ngã ngũ sau ngày đầu tiên các phim Tết ra rạp khi Thỏ ơi! của Trấn Thành giành thế áp đảo so với 3 đối thủ còn lại là Báu vật trời cho, Mùi phở và Nhà ba tôi một phòng.

"Thỏ ơi!" đang thắng thế ở phòng vé.

Theo số liệu từ đơn vị thống kê doanh thu độc lập Box Office Vietnam, tính tới 8h sáng ngày 18/2, tức là sau 1 ngày chính thức ra rạp, Thỏ ơi! của Trấn Thành đã chạm mốc doanh thu 50 tỷ đồng, bỏ xa 3 phim Tết còn lại ở cả tiêu chí lượng vé bán ra và số suất chiếu.

Trước đó, Trấn Thành thông báo Thỏ ơi! là phim Việt có số vé đặt trước cao nhất mọi thời đại với hơn 130 nghìn vé, nhiều suất chiếu đã cháy vé ngay từ trước khi phim ra rạp. Việc Thỏ ơi! bị gắn mác 18+ dường như không ảnh hưởng tới tốc độ bán vé của phim.

Ghi nhận của phóng viên VietNamNet, một số cụm rạp ở trung tâm Hà Nội ngày mùng 1 Tết rất đông và đa số chọn Thỏ ơi!. Một số gia đình có trẻ dưới 18 tuổi buộc phải chuyển sang phim Tết khác dù các thành viên muốn xem Thỏ ơi!.

Trấn Thành là tên tuổi bất bại suốt 4 mùa Tết.

Đứng thứ 2 phòng vé là Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang. Tuy nhiên, doanh thu của Nhà ba tôi một phòng hiện chỉ bằng 1/3 phim của Trấn Thành với xấp xỉ 16 tỷ đồng (tính tới 9h sáng ngày 18/2).

Sau ngày chiếu đầu tiên, Báu vật trời cho với sự góp mặt của bộ đôi Tuấn Trần và Phương Anh Đào từ phim Mai đã vươn lên vị trí thứ 3 phòng vé với doanh thu 7 tỷ đồng. Trong khi đó Mùi phở với sự góp mặt của Xuân Hinh, Thu Trang, Quốc Tuấn hiện đang đứng cuối về doanh thu so với dàn phim Tết với 6,6 tỷ đồng.

Còn 5 ngày nghỉ Tết nữa để các phim tranh thủ hốt bạc nhưng với đà này rất khó để 3 phim còn lại lật đổ vị trí của Thỏ ơi!. Trước đó, các phim Tết do Trấn Thành đạo diễn lần lượt thu về 551 tỷ đồng (Mai), 460 tỷ (Nhà bà Nữ) và 332 tỷ (Bộ tứ báo thủ).

