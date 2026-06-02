Harley-Davidson đang triệu hồi tổng cộng 88.039 chiếc mô tô phân khối lớn được sản xuất trong giai đoạn 2024-2026 do lỗi kỹ thuật có thể khiến dầu động cơ phun mạnh ra ngoài khi người dùng hoặc kỹ thuật viên tháo que thăm dầu để kiểm tra.

Theo thông báo của hãng, sự cố xuất phát từ tấm đế hộp gió - bộ phận có nhiệm vụ giữ lọc gió, dẫn luồng không khí vào động cơ và điều tiết hệ thống thông hơi hộp trục khuỷu. Trong một số trường hợp, lỗi sản xuất có thể làm tắc nghẽn đường thông hơi, khiến áp suất bên trong động cơ tăng cao bất thường.

Khi áp suất bị dồn nén mà không có lối thoát, việc rút que thăm dầu có thể khiến dầu máy phun mạnh ra ngoài, tạo ra hiện tượng tương tự như mở nắp chai nước ngọt đã bị lắc mạnh. Không chỉ gây rò rỉ dầu, sự cố này còn tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích, gây bỏng cho người thao tác.

Harley-Davidson cho biết đã ghi nhận một trường hợp kỹ thuật viên tại đại lý bị thương sau khi dầu phun vào người trong quá trình kiểm tra một chiếc xe gặp lỗi. Ngoài ra, cuộc điều tra nội bộ của hãng còn phát hiện 192 báo cáo liên quan đến tình trạng tắc cổng thông hơi, trong đó có 14 trường hợp dầu rò rỉ qua cổ châm dầu.

Đáng chú ý, hãng mô tô phân khối lớn Mỹ từng áp dụng quy trình kiểm tra bằng cách chiếu ánh sáng qua lỗ thông hơi để xác định có bị tắc nghẽn hay không. Tuy nhiên, phương pháp này không phát hiện được triệt để các lỗi.

Đợt triệu hồi ảnh hưởng đến nhiều dòng xe sử dụng động cơ V-Twin của hãng xe Mỹ, bao gồm các mẫu Touring, Road Glide, Street Glide và Softail đời 2024-2026.

Để khắc phục, các đại lý sẽ kiểm tra trực tiếp đường thông hơi trên tấm chắn phía sau hộp lọc gió và tiến hành sửa chữa nếu phát hiện tắc nghẽn. Harley-Davidson cho biết phần lớn xe trong diện triệu hồi chỉ cần kiểm tra, không phải thay thế linh kiện.

(Theo Carscoops)

