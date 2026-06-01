Xe đang chạy bỗng tắt máy, chủ xe nghi ngờ do xăng

Chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" xảy ra mới đây với chiếc KIA Cerato đời 2020 của mình, anh H. (Tây Mỗ, Hà Nội) cho biết, cách đây 1 tuần, chiếc xe của anh khi đang đi trên đường bỗng nhiên "sặc" lên rồi tắt lịm máy. Trong khi hệ thống điện vẫn sáng bình thường nhưng anh cố gắng đề nổ lại nhiều lần vẫn vô ích.

“Tôi cố gắng đẩy xe gọn vào lề đường rồi để khởi động lại nhưng chỉ nghe tiếng "khẹt khẹt", còn động cơ vẫn im lìm. Do đúng đợt nắng nóng đỉnh điểm cuối tháng 5 nên tôi quyết định gọi đến một gara quen để cẩu về xử lý cho nhanh", anh H kể.

Chiếc KIA Cerato bị hỏng bơm xăng khi đang đi trên đường. Ảnh NVCC

Theo vị chủ xe, vài ngày trước khi xế cưng bị "nằm đường", động cơ đã xuất hiện một số dấu hiệu bất thường nhỏ. Mỗi lần khởi động, xe phải đề vài lần mới nổ máy. Trong quá trình vận hành, động cơ đôi lúc có cảm giác hụt hơi, tăng tốc không còn mượt như trước.

Thay vì đưa xe đi kiểm tra, anh H. lại nghĩ có thể do... mới đổi sang xăng E10, không có vấn đề gì nên tạm thời bỏ qua và vẫn tiếp tục sử dụng xe hàng ngày. Không ngờ, nguyên nhân lại đến từ vấn đề khác.

Tại gara, các kỹ thuật viên xác định nguyên nhân nằm ở cụm bơm xăng bị hỏng và nhiên liệu không được cung cấp tới buồng đốt, dẫn tới xe không thể chạy được.

Sau khi thay mới bơm nhiên liệu và vệ sinh đường ống, thay mới lọc xăng, chiếc xe hoạt động trở lại bình thường. Theo chia sẻ của anh H., tổng chi phí cho lần sửa chữa này bao gồm công cứu hộ, kéo xe và thay bơm xăng là hơn 3 triệu đồng.

Vì sao bơm xăng dễ hỏng hơn trong mùa nóng?

Trao đổi với VietNamNet, kỹ sư ô tô Trần Duy Dũng - Giám đốc kỹ thuật Gara ô tô TYD (Phú Diễn, Hà Nội) cho biết, các sự cố liên quan đến bơm xăng là một trong những "bệnh" khá phổ biến trên ô tô khi bước vào giai đoạn nắng nóng kéo dài.

Theo kỹ sư Dũng, bơm xăng trên phần lớn các mẫu xe hiện nay được đặt ngập trong bình nhiên liệu. Xăng không chỉ đóng vai trò là nhiên liệu cho động cơ mà còn giúp làm mát và bôi trơn cụm bơm trong quá trình hoạt động.

Khi xe thường xuyên vận hành với mức nhiên liệu quá thấp hoặc liên tục để gần cạn bình, bơm xăng sẽ không được làm mát hiệu quả. Nhiệt lượng sinh ra trong quá trình hoạt động kết hợp với nhiệt độ môi trường cao vào mùa hè có thể khiến mô-tơ bơm nhanh xuống cấp, thậm chí cháy hỏng.

Đa số các dòng xe phổ thông hiện nay đều bố trí bơm xăng nằm ngập sâu ở đáy bình xăng. Ảnh: Hà Thành

"Không ít trường hợp xe xuất hiện dấu hiệu đề khó, hụt ga hoặc động cơ giật nhẹ nhưng chủ xe vẫn cố sử dụng. Đến khi bơm xăng suy yếu hoàn toàn thì xe không thể khởi động được nữa và phải gọi cứu hộ, giống như trường hợp của anh H. vừa qua", kỹ sư Dũng cho biết.

Theo vị chuyên gia, ngoài yếu tố nhiệt độ, chất lượng nhiên liệu cũng ảnh hưởng đáng kể đến tuổi thọ của hệ thống cung cấp xăng. Nhiên liệu kém chất lượng hoặc chứa nhiều tạp chất có thể khiến lưới lọc, lọc xăng và kim phun bị bẩn nhanh hơn. Khi đó, bơm xăng phải làm việc với tải lớn hơn để duy trì áp suất cần thiết, dẫn tới nguy cơ hỏng hóc sớm.

Do vậy, khi thay bơm xăng, kỹ thuật viên thường kiểm tra đồng thời lọc nhiên liệu và hệ thống kim phun. Nếu lọc xăng đã đến hạn thay thế, chủ xe nên thay mới và vệ sinh kim phun để đảm bảo nhiên liệu được cung cấp ổn định cho động cơ.

Để tránh những khoản chi phí phát sinh không đáng có, kỹ sư Trần Duy Dũng khuyến cáo người sử dụng ô tô cần lưu ý một số nguyên tắc cơ bản trong mùa nắng nóng.

Trước hết, không nên duy trì thói quen chạy xe khi đèn báo nhiên liệu đã sáng hoặc để mức xăng trong bình quá thấp trong thời gian dài. Việc luôn giữ lượng nhiên liệu ở mức từ một phần tư bình trở lên sẽ giúp bơm xăng được làm mát tốt hơn.

Bên cạnh đó, chủ xe cần thực hiện bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu theo khuyến cáo của nhà sản xuất, bao gồm kiểm tra kim phun, thay lọc xăng đúng hạn và theo dõi áp suất nhiên liệu nếu xe xuất hiện các dấu hiệu bất thường.

Người dùng cũng nên ưu tiên đổ xăng tại các cây xăng uy tín nhằm hạn chế nguy cơ nhiên liệu lẫn tạp chất hoặc nước, những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của bơm nhiên liệu và các chi tiết liên quan.

"Những dấu hiệu như đề khó, xe hụt ga, tăng tốc kém hay chết máy đột ngột không nên xem nhẹ. Nếu phát hiện sớm và xử lý kịp thời, chi phí sửa chữa thường thấp hơn rất nhiều so với việc để xe hỏng hoàn toàn hay 'nằm đường' rồi mới đưa vào gara", kỹ sư Dũng nhấn mạnh.

