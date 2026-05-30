Từng được xem là sân chơi dành riêng cho những người mê phượt đường dài, phân khúc mô tô adventure tại Việt Nam vài năm gần đây đã phát triển mạnh mẽ cùng sự gia tăng của cộng đồng chơi xe phân khối lớn. Không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển trên những hành trình hàng nghìn km, các mẫu adventure hiện đại còn được trang bị hàng loạt công nghệ điện tử hỗ trợ lái, hệ thống treo tiên tiến và khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều loại địa hình.

Ở nhóm xe cao cấp, mức giá phổ biến đã vượt ngưỡng 500 triệu đồng, thậm chí tiệm cận 800 triệu đồng. Dù không dành cho số đông, đây vẫn là phân khúc quy tụ nhiều mẫu xe được xem là biểu tượng của thế giới mô tô đường trường.

Mới nhất là sự xuất hiện của Honda Africa Twin 2026, mẫu xe vừa được Honda công bố hôm 29/5, bên cạnh những cái tên quen thuộc như BMW R 1300 GS, Ducati Multistrada, Harley-Davidson Pan America 1250 Special hay Triumph Tiger 1200 Rally Pro.

Honda Africa Twin 2026

Bản nâng cấp Honda Africa Twin 2026 vừa ra mắt ngày 29/5 tiếp tục là đại diện chủ lực của Honda trong phân khúc adventure cỡ lớn. Dòng xe này lần đầu xuất hiện từ năm 2016 với tên gọi CRF1000L và nhanh chóng trở thành một trong những mẫu adventure được ưa chuộng nhất thế giới.

Africa Twin 2026 vẫn giữ thiết kế đậm chất địa hình với thân xe cao, kính chắn gió lớn, bình xăng dung tích lớn và bộ vành nan hoa chuyên dụng. Điểm nổi bật nằm ở khả năng cân bằng giữa nhu cầu di chuyển đường trường và off-road.

Africa Twin 2026 tiếp tục được phân phối với hai phiên bản gồm Africa Twin tiêu chuẩn và Africa Twin Adventure Sports, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ chinh phục địa hình đến touring đường dài. Cả hai phiên bản đều sở hữu khối động cơ 1.084cc xi-lanh đôi song song, công suất 100 mã lực tại 7.500 vòng/phút, Mô-men xoắn cực đại: 112Nm tại 5.500 vòng/phút.

Danh sách trang bị bao gồm màn hình TFT cảm ứng 6,5 inch, hệ thống IMU 6 trục, kiểm soát lực kéo HSTC, chống bốc đầu và nhiều chế độ lái, hỗ trợ người lái vận hành an toàn trên nhiều điều kiện đường khác nhau.

Ưu điểm của Africa Twin nằm ở độ bền, khả năng vận hành đa địa hình và hộp số DCT độc đáo. Tuy nhiên, chiều cao yên lớn có thể khiến người lái thấp gặp khó khăn, trong khi sức mạnh động cơ chưa thực sự nổi bật nếu so với một số đối thủ châu Âu.

Giá tham khảo tại Việt Nam dao động khoảng 540,9-620,990 triệu đồng tùy phiên bản.

BMW R 1300 GS

Ra mắt toàn cầu vào năm 2023, BMW R 1300 GS là thế hệ hoàn toàn mới thay thế R 1250 GS, mẫu xe được xem là chuẩn mực của phân khúc adventure trong nhiều năm.

So với thế hệ cũ, R 1300 GS sở hữu thiết kế góc cạnh hơn, trọng lượng giảm và hệ thống điện tử được nâng cấp mạnh mẽ. Mẫu xe này được trang bị động cơ Boxer hai xi-lanh đối xứng dung tích 1.300cc hoàn toàn mới, cho công suất 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại 149 Nm.

BMW R 1300 GS. Ảnh: BMW.

Trang bị đáng chú ý gồm hệ thống treo điện tử Dynamic Suspension Adjustment, radar hỗ trợ lái, cảnh báo va chạm phía trước, kiểm soát hành trình chủ động và nhiều chế độ lái chuyên biệt cho từng loại địa hình.

Ưu điểm lớn nhất của R 1300 GS là khả năng vận hành toàn diện, sức mạnh động cơ vượt trội và hệ thống công nghệ thuộc nhóm hàng đầu phân khúc. Điểm hạn chế nằm ở giá bán cao và chi phí bảo dưỡng không hề dễ chịu.

Tại Việt Nam, xe có giá từ khoảng 699-789 triệu đồng.

Ducati Multistrada V4

Multistrada V4 là mẫu adventure cao cấp của Ducati, ra mắt lần đầu năm 2021 và nhanh chóng trở thành đối thủ trực tiếp của BMW GS.

Mẫu xe mang đậm phong cách Ý với thiết kế thể thao, thân xe sắc nét và nhiều chi tiết khí động học. Trái tim của xe là động cơ V4 Granturismo dung tích 1.158cc, cho công suất khoảng 170 mã lực.

Ducati Multistrada V4. Ảnh: Ducati.

Multistrada V4 sở hữu hàng loạt công nghệ như radar trước và sau, cruise control thích ứng, cảnh báo điểm mù, hệ thống treo điện tử Skyhook, ABS trong cua và kiểm soát lực kéo đa cấp.

Ưu điểm của mẫu xe này là khả năng tăng tốc mạnh mẽ, cảm giác lái thể thao và trang bị công nghệ phong phú. Đổi lại, chi phí sử dụng và bảo dưỡng khá cao, trong khi khả năng off-road thuần túy không phải thế mạnh lớn nhất.

Giá bán tại Việt Nam dao động từ khoảng 790 triệu đồng.

Harley-Davidson Pan America 1250 Special

Ra mắt năm 2021, Pan America đánh dấu lần đầu tiên Harley-Davidson bước chân vào phân khúc adventure cỡ lớn.

Khác với phong cách cruiser truyền thống, Pan America sở hữu thiết kế góc cạnh hiện đại, đi kèm nhiều công nghệ hỗ trợ địa hình. Xe sử dụng động cơ Revolution Max 1250 dung tích 1.252cc, công suất khoảng 150 mã lực.

Harley-Davidson Pan America 1250 Special. Ảnh: Harley-Davidson

Trang bị đáng chú ý gồm hệ thống treo bán chủ động, Adaptive Ride Height tự động hạ chiều cao yên khi dừng xe, màn hình TFT lớn và nhiều chế độ lái khác nhau.

Ưu điểm của Pan America là sức mạnh động cơ, công nghệ hiện đại và sự khác biệt trong thiết kế. Tuy nhiên, giá bán mẫu xe này khá cao, hướng đến nhóm khách hàng đại gia, chịu chi. Bên cạnh đó, trọng lượng lớn cùng mạng lưới dịch vụ chuyên biệt khiến mẫu xe này chưa phổ biến bằng các đối thủ châu Âu hoặc Nhật Bản.

Giá tham khảo khoảng từ 849,9 triệu đồng.

Triumph Tiger 1200 Rally Pro

Tiger 1200 Rally Pro là mẫu adventure đầu bảng của Triumph, ra mắt thế hệ mới vào năm 2022.

Xe sử dụng động cơ ba xi-lanh T-Plane dung tích 1.160cc cho công suất khoảng 150 mã lực. Thiết kế tập trung nhiều hơn vào khả năng chinh phục địa hình với trọng tâm được hạ thấp và khung xe nhẹ hơn trước.

Triumph Tiger 1200 Rally Pro.

Trang bị gồm hệ thống treo bán chủ động Showa, màn hình TFT 7 inch, kiểm soát hành trình, hỗ trợ sang số nhanh hai chiều và nhiều chế độ lái địa hình.

Ưu điểm của Tiger 1200 Rally Pro là khả năng cân bằng giữa đường trường và off-road, cùng chất máy ba xi-lanh đặc trưng của Triumph. Nhược điểm nằm ở chiều cao yên lớn và mức giá không hề thấp.

Xe hiện có giá khoảng 679 triệu đồng.

