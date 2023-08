Thông tin từ EVN cho biết: Trong tháng 7/2023, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 26,2 tỷ kWh, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 7 tháng, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 160,58 tỷ kWh, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2022. Nhiệt điện than được huy động nhiều nhất, tiếp đó là thủy điện, năng lượng tái tạo...

Cụ thể, sản lượng thủy điện là 36,8 tỷ kWh, chiếm 22,9%. "Các hồ miền Bắc tiếp tục có nước về rất kém, chỉ đạt 30-60% trung bình nhiều năm, gần như chưa có lũ", EVN thông tin.

Thủy điện cạn nước nên nhiệt điện được tăng cường huy động.

Nhiệt điện than huy động 79,95 tỷ kWh, chiếm 49,8%. Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc đã thực hiện giao khối lượng than tăng thêm so với hợp đồng, đảm bảo cho các nhà máy nhiệt điện than được sản xuất với sản lượng điện cao hơn và dự trữ tồn kho cũng tăng thêm.

Sản lượng điện tua bin khí là 18,01 tỷ kWh, chiếm 11,2%. Lượng khí vẫn cấp còn thấp so với nhu cầu vận hành các nhà máy điện khí (do các mỏ khí đã suy giảm).

Sản lượng nhiệt điện dầu là 1,23 tỷ kWh, chiếm 0,8%. Năng lượng tái tạo là 22,11 tỷ kWh, chiếm 13,8% (trong đó điện mặt trời đạt 15,48 tỷ kWh, điện gió đạt 6,06 tỷ kWh). Điện nhập khẩu là 2,22 tỷ kWh, chiếm 1,4%.

Trong 7 tháng năm 2023, điện sản xuất của EVN và các Tổng công ty Phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 67,55 tỷ kWh, chiếm 42,07% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong tháng 8/2023 các đợt nắng nóng vẫn tiếp tục xuất hiện đan xen với mưa cục bộ ở Bắc Bộ. Tại khu vực Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nửa đầu tháng, có thể xảy ra những ngày nắng nóng gay gắt; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tháng 8/2023, sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 825,8 triệu kWh/ngày, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2022. Tình hình cung cấp điện trong tháng 8 dự kiến vẫn tiếp tục được đảm bảo.

Đối với thủy điện, EVN cho biết đã bước vào mùa lũ chính vụ nên cần dự báo, theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước về các hồ thủy điện để có chiến lược khai thác linh hoạt theo ngày.

Đối với nhiệt điện than, tuabin khí, EVN tính toán huy động phù hợp với tình hình nước về các hồ thủy điện trong mùa lũ chính vụ, tránh xả thừa; tuy nhiên, sẵn sàng các tổ máy nhiệt điện than, tuabin khí để huy động cao trong trường hợp cần thiết để tích nước sớm. Đảm bảo dự phòng nhiệt điện dầu để sẵn sàng huy động trong trường hợp cần thiết.

Để giảm bớt những khó khăn trong vận hành hệ thống điện, EVN vẫn kêu gọi tiết kiệm vào các giờ cao điểm trưa (từ 11h30 đến 14h30), cao điểm tối (từ 20h00 đến 22h00); đồng thời lưu ý người dân sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ (đặt ở 26-27 độ trở lên, kết hợp với quạt) và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn.