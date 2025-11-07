Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, khoảng 2 ngày tới, không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông xuống phía Bắc nước ta sau đó bổ sung thêm từ 11-12/11.

“Từ khoảng 10-11/11, siêu bão Fung-wong có khả năng đi vào phía Đông Bắc Biển Đông”, đài khí tượng nhận định.

Trao đổi với PV VietNamNet, chuyên gia Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, cơn bão Fung-wong có thể đi vào Biển Đông, trở thành bão số 14 trong năm nay với cường độ rất mạnh.

Theo nhận định ban đầu, khả năng cao bão sẽ di chuyển lên phía Bắc, ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền nước ta”.

Bão Fung-wong đang mạnh lên có thể thành siêu bão, khả năng tiến vào Biển Đông những ngày tới. Ảnh: VNDMS

Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) sáng nay cũng cho biết, bão Fung-wong đang mạnh cấp 11, giật cấp 14, có thể tiếp tục mạnh thêm và đạt cấp siêu bão trong hôm nay. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo, bão Fung-wong tiến gần đảo Lu-Dông (Philippines) trước khi đi vào Bắc Biển Đông trong khoảng ngày 11/11.

Do bão còn ở khá xa, nhưng theo các mô hình dự báo hiện nay, các chuyên gia nhận định khả năng bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam chưa cao; nhưng vẫn có thể gây gió mạnh, mưa lớn và sóng lớn trên vùng biển phía Bắc và giữa Biển Đông những ngày tới.

Các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định, nhiều khả năng bão Fung-wong sẽ là cơn bão số 14 trên Biển Đông trong năm 2025. Hiện nay đang dự báo bão Fung-wong đi lên phía Bắc, nhưng các mô hình mỗi phiên dự báo gần hơn lại cho nó dịch về phía Tây, trung tâm đang theo dõi sát diễn biến của bão.

Bão số 13 Kalmaegi đổ bộ các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk đêm qua (6/11) đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trong sáng nay, bão đã suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Hạ Lào và tan dần. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo, chính quyền và người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi phía Tây của Nam Trung Bộ và Trung Bộ.