Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Tài chính, UBND các địa phương cùng các ban quản lý dự án, truyền đạt chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP về việc sử dụng giải pháp cầu cạn khi đầu tư hạ tầng giao thông giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn phải đưa giải pháp cầu cạn vào tính toán ngay từ bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Đây được xem là lời giải cho những cung đường đi qua khu vực có nền đất yếu, các đoạn phải đào sâu, đắp cao nhằm bảo đảm tính bền vững dài hạn trước nguy cơ nước biển dâng.

Tuyến Vành đai 3 TPHCM có 14,7km cầu cạn (đi trên cao). Ảnh: TK

Thực tế, việc khan hiếm cát san lấp đã làm chậm tiến độ nhiều dự án lớn thời gian qua. Do đó, các chuyên gia kỳ vọng giải pháp cầu cạn sẽ giúp TPHCM giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn vật liệu truyền thống.

Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng áp dụng rập khuôn giải pháp này. Sở Xây dựng lưu ý các đơn vị phải phân tích, so sánh toàn diện giữa phương án đi thấp đắp nền và làm cầu cạn.

Các tiêu chí được đưa ra để so sánh bao gồm: khả năng tự chủ nguồn vật liệu, tiến độ cán đích, độ ổn định của công trình và đặc biệt là hiệu quả kinh tế cho toàn bộ vòng đời dự án (gồm cả chi phí bảo trì, vận hành sau này) chứ không chỉ nhìn vào tổng mức đầu tư ban đầu.

Quá trình đánh giá hiệu quả dòng vốn đầu tư công sẽ được giám sát chặt chẽ xuyên suốt, từ khâu phân bổ vốn đến lúc đưa công trình vào khai thác thương mại, đảm bảo đúng tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Những vướng mắc vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện sẽ được Phòng Kế hoạch và Đầu tư (Sở Xây dựng) tổng hợp để báo cáo khẩn lên UBND TP nhằm tìm hướng tháo gỡ.





