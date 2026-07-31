Sự việc xảy ra ngày 6/7 tại khu thắng cảnh Thanh Vân Cốc. Hôm đó, anh Trần cùng vợ và hai con đến đây vui chơi. Trong lúc cả gia đình đang vui vẻ bên hồ nước, cậu con trai 4 tuổi bất ngờ trượt chân, rơi xuống vùng nước sâu, trang QQ đưa tin.

Anh Trần và chị Kim lập tức lao xuống cứu con. Tuy nhiên, dòng nước ngầm mạnh liên tục đẩy cả hai ra xa, khiến họ vừa không thể tiếp cận con trai vừa bị cuốn về phía vùng nước sâu. Cả hai liên tục sặc nước, chìm nổi giữa hồ và đứng trước nguy cơ mất mạng.

Đúng lúc ấy, Mã Tiểu Hoa, công nhân một xưởng sản xuất túi xách, vừa bơi xong và đang nghỉ trên bờ đã nghe thấy tiếng kêu cứu.

Không chút do dự, anh lao xuống nước. Nhờ khả năng bơi lội thành thạo, anh nhanh chóng tiếp cận hai vợ chồng. Anh Mã dìu chị Kim, để chị nắm lấy chồng rồi dốc sức đưa cả hai vào bờ.

Vừa được cứu lên bờ, chị Kim bật khóc, cầu xin: "Con trai tôi vẫn còn dưới nước, xin anh cứu cháu!".

Không kịp nghỉ lấy hơi, Mã Tiểu Hoa lập tức quay trở lại lòng hồ. Lần lặn đầu tiên kéo dài hàng chục giây nhưng anh không tìm thấy đứa trẻ. Sau khi ngoi lên lấy hơi, anh tiếp tục lặn xuống lần thứ hai và cuối cùng cũng chạm được vào được cậu bé.

Khoảng 5 phút sau khi gặp nạn, cậu bé được đưa lên bờ trong tình trạng tím tái, môi trắng bệch, ngừng thở và không còn nhịp tim.

Là điều dưỡng, chị Kim lập tức tiến hành hồi sức tim phổi (CPR), trong khi chồng gọi cấp cứu. Suốt thời gian đó, Mã Tiểu Hoa vẫn ở lại động viên cô con gái lớn đang hoảng loạn của chị Kim.

Sau khi được sơ cứu, cậu bé dần hồi phục nhịp thở và được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Thụy An. Theo các bác sĩ, việc một đứa trẻ bị đuối nước khoảng 5-6 phút vẫn có thể cứu sống là "một kỳ tích y học". Sau 6 ngày điều trị, em đã bình phục hoàn toàn và được xuất viện.

Ngay sau khi con trai hồi phục, vợ chồng anh Trần bắt đầu hành trình tìm kiếm ân nhân. Họ treo băng rôn đỏ với dòng chữ "Tìm ân nhân" ngay lối ra vào khu du lịch, để lại số điện thoại liên lạc, hỏi thăm từng người và liên tục đăng bài lên mạng xã hội.

Gia đình treo băng rôn đỏ để tìm ân nhân và cuối cùng họ có cuộc gặp mặt đầy xúc động. Ảnh: QQ

Nhiều ngày trôi qua vẫn không có kết quả. Cho đến một hôm, Mã Tiểu Hoa quay lại Thanh Vân Cốc để bơi như thường lệ. Nhìn thấy tấm băng rôn, biết cậu bé đã bình an, anh lập tức gọi vào số điện thoại ghi trên đó.

Đầu dây bên kia, anh Trần xúc động nghẹn ngào: "Cuối cùng cũng tìm được anh rồi!".

Ngày 24/7, cả gia đình đưa con trai cùng người thân đến tận nơi làm việc của Mã Tiểu Hoa để nói lời cảm ơn.

Nắm chặt tay ân nhân, anh Trần nghẹn ngào: "Anh không chỉ cứu 3 người, mà đã cứu cả gia đình 4 người của chúng tôi. Nếu không có anh, gia đình này đã không còn trọn vẹn".

Chị Kim cũng xúc động chia sẻ, sau khi cứu người, Mã Tiểu Hoa còn ở lại dỗ dành cô con gái lớn đang hoảng sợ rồi lặng lẽ rời đi mà không để lại tên tuổi. Chính vì vậy, gia đình đã quyết tâm tìm anh suốt nhiều ngày chỉ để trực tiếp nói một lời cảm ơn.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là đây không phải lần đầu Mã Tiểu Hoa cứu người. Trước đó, anh từng cứu 2 trẻ em bị đuối nước tại thành phố Ôn Châu và nhiều lần cứu người gặp nạn trên sông tại quê nhà Quý Châu, với tổng số người được cứu lên tới hơn 10 người.

Thế nhưng, suốt 3 năm làm việc tại nhà máy, anh chưa từng nhắc với đồng nghiệp về những việc mình đã làm.

Khi được hỏi vì sao luôn âm thầm giúp người rồi lặng lẽ rời đi, người đàn ông chất phác chỉ cười hiền và nói: "Chỉ cần tôi nhìn thấy thì sẽ cứu. Tôi biết bơi nên không thể đứng nhìn một mạng người mất đi. Cứu người đâu phải để người khác biết đến".

Câu nói ấy đã khiến không ít người xúc động. Bởi đôi khi, những nghĩa cử không cần phô trương lại chính là điều làm nên vẻ đẹp lớn nhất của lòng tốt.