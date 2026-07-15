Sự việc xảy ra vào chiều 11/7 trên tuyến xe buýt sân bay 6015 chạy từ Seoul đến sân bay Incheon và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận Hàn Quốc cũng như Trung Quốc, trang QQ đưa tin.

Theo truyền thông địa phương, chiếc xe đang lưu thông bình thường thì tài xế bất ngờ mất ý thức. Phương tiện lập tức chệch hướng, va vào lan can bên trái rồi tiếp tục lao ra giữa đường. Nếu không được khống chế kịp thời, chiếc xe có thể va chạm với các phương tiện khác hoặc bị lật.

Một trong 3 người trực tiếp cứu chiếc xe là chị Tôn (quê Nam Kinh), từng có thời gian du học tại Hàn Quốc. Hôm xảy ra vụ việc, chị cùng bạn là chị Đỗ lên xe tại ga Chungmuro để ra sân bay.

"Tôi đang ngồi ở hàng ghế thứ hai thì cảm nhận xe va chạm rất mạnh. Vừa đứng dậy, tôi đã nghe một cô gái phía trước hét lên: 'Tài xế ngất rồi!'. Tôi không kịp suy nghĩ gì, chỉ biết lao lên giữ lấy vô lăng", chị Tôn kể.

Theo lời các hành khách, thời điểm đó xe chạy với tốc độ khoảng 50-60 km/h. Trong khi chị Tôn cố ghì chặt vô lăng để giữ xe đi đúng hướng thì chị Đỗ chạy tới đỡ người tài xế đang dần trượt khỏi ghế lái. Dù đã bấm huyệt nhân trung nhưng tài xế vẫn bất tỉnh, hơi thở nặng nhọc.

Cùng lúc, một nữ hành khách khác là chị Lý cũng lao lên hỗ trợ. "Tôi giữ vô lăng rồi, chị tìm cách phanh xe!", chị Tôn nói với chị Lý.

Khó khăn lớn nhất lúc đó là bảng điều khiển trên xe hoàn toàn bằng tiếng Hàn. Không ai trong số họ biết chính xác nút nào dùng để dừng xe.

Hai người phải dùng ứng dụng dịch trên điện thoại, chụp bảng điều khiển để xác định vị trí nút phanh khẩn cấp và đèn cảnh báo. Khoảng 1-2 phút sau, chị Tôn điều khiển xe vào làn dừng khẩn cấp bên phải, còn chị Lý nhấn được nút phanh khẩn cấp.

Chiếc xe buýt cuối cùng cũng dừng lại an toàn. Nhiều hành khách sau này cho biết đó là "hai phút dài nhất trong cuộc đời". Thoát khỏi nguy cơ tai nạn, các hành khách lại đối mặt với cuộc chạy đua khác để cứu sống người tài xế.

Người tài xế đột ngột ngất xỉu khiến 3 người phụ nữ cùng nhau hợp sức “giải cứu” cả xe. Ảnh: QQ

Chị Tôn phát hiện tài xế bắt đầu khó thở, môi tím tái. "Tôi hỏi lớn trên xe xem có ai biết sơ cứu không rồi lập tức gọi cấp cứu", chị kể.

Ban đầu mọi người tiến hành ép tim ngay tại ghế lái nhưng không hiệu quả. Sau đó, các hành khách cùng nhau đưa tài xế xuống lối đi giữa xe để có đủ không gian thực hiện hồi sức tim phổi (CPR). Vài người thay nhau ép tim liên tục trong hơn 10 phút.

Trong khi đó, nhiều hành khách khác cố gắng chặn các xe buýt đi ngang để cầu cứu. Một nữ hành khách cho biết chị run đến mức gần như không bấm nổi số điện thoại khi gọi cảnh sát.

Khoảng 20 phút sau, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Một xe buýt khác được điều tới để đưa các hành khách tiếp tục hành trình, còn xe cứu thương đưa tài xế đến bệnh viện cấp cứu.

Sau vụ việc, câu chuyện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Hàn Quốc và Trung Quốc. Nhiều tờ báo Hàn Quốc đánh giá sự bình tĩnh và quyết đoán của 3 nữ du khách đã đóng vai trò quyết định trong việc ngăn chặn một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Hàng nghìn bình luận bày tỏ sự cảm phục trước phản ứng nhanh của họ.

Nhớ lại thời khắc ấy, chị Tôn cho biết bản thân cũng rất sợ hãi : "Tôi chỉ nghĩ nếu không giữ được chiếc xe thì cả xe sẽ gặp nạn. Sau đó mới nhận ra, trong lúc nguy cấp, những người hoàn toàn xa lạ lại có thể phối hợp với nhau một cách ăn ý đến như vậy. Chính sự tin tưởng ấy đã giúp chúng tôi ngăn được một thảm kịch".