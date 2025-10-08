Cuộc sống hiện đại khiến nhiều người ăn tối trễ vì làm việc muộn, họp hành, di chuyển hoặc mải dùng điện thoại. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy thời điểm ăn bữa cuối trong ngày quan trọng không kém chất lượng bữa ăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu hóa, giấc ngủ và hoạt động trao đổi chất của cơ thể.

Thói quen ăn tối muộn làm rối loạn nhịp sinh học, gây trào ngược axit, mất ngủ, tăng cân và tăng nguy cơ đột quỵ cũng như tiểu đường tuýp 2. Các chuyên gia khuyến nghị nên chờ ít nhất 2-3 giờ sau bữa ăn mới nằm nghỉ để bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Các bác sĩ khuyến cáo không nên ăn tối quá muộn. Ảnh minh họa: Ban Mai

Trào ngược axit và ợ nóng

Theo Times of India, hậu quả rõ nhất của việc đi ngủ ngay sau khi ăn là trào ngược axit dạ dày. Khi nằm, trọng lực không còn giúp giữ thức ăn trong dạ dày, khiến axit dễ trào lên thực quản và gây cảm giác nóng rát ở ngực. Nếu kéo dài, tình trạng này có thể làm viêm, tổn thương niêm mạc thực quản hoặc dẫn đến biến chứng tiền ung thư.

Rối loạn giấc ngủ

Cảm giác buồn ngủ sau bữa ăn không có nghĩa là cơ thể đã sẵn sàng nghỉ ngơi. Khi tiêu hóa vẫn diễn ra, cơ thể phải xử lý đồng thời nhiều hoạt động, khiến não khó đi vào giấc ngủ sâu. Theo một khảo sát ở Mỹ, những người ăn uống trong vòng một giờ trước khi ngủ có khả năng bị thức giấc giữa đêm cao gấp đôi so với người khác.

Tăng cân và béo phì

Ngủ ngay sau khi ăn khiến tốc độ trao đổi chất chậm lại, năng lượng tiêu hao ít hơn, dẫn đến tăng cân và béo phì - hai yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim mạch. Nghiên cứu "Tác động chuyển hóa của việc ăn tối muộn ở người khỏe mạnh" cho thấy ăn tối muộn làm giảm khả năng đốt cháy chất béo và rối loạn dung nạp đường, trong khi các nghiên cứu khác liên hệ thói quen này với tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và viêm mạn tính.

Tăng nguy cơ đột quỵ

Một số bằng chứng cho thấy thói quen ăn xong đi ngủ ngay có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Nguyên nhân có thể do trào ngược axit gây viêm mạch máu hoặc rối loạn chuyển hóa trong cơ thể.

Khó tiêu và đầy bụng

Hệ tiêu hóa cần thời gian để phân hủy thức ăn bằng enzyme và các cử động co bóp của dạ dày. Nếu nằm ngay sau khi ăn, quá trình này bị gián đoạn, dễ gây khó tiêu, đầy hơi, co thắt và buồn nôn. Điều này không chỉ làm giấc ngủ kém chất lượng mà còn ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa về lâu dài.

Tăng đường huyết sau ăn

Sau bữa ăn, đặc biệt là bữa nhiều tinh bột, đường huyết sẽ tăng cao. Nếu nằm nghỉ ngay, cơ bắp ít sử dụng glucose, khiến đường huyết duy trì ở mức cao lâu hơn, dễ dẫn đến kháng insulin và tiểu đường tuýp 2. Nghiên cứu cho thấy ăn tối muộn làm giảm khả năng kiểm soát đường huyết về đêm, chứng minh rằng thời điểm ăn uống đóng vai trò quan trọng không kém chế độ ăn trong việc bảo vệ tim mạch.