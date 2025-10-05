Tình trạng gan nhiễm mỡ đang có xu hướng trẻ hóa, trở thành một vấn đề đáng báo động về sức khỏe cộng đồng. Bác sĩ cấp cứu Ngụy Trí Vĩ (Trung Quốc) chia sẻ rằng ông từng tiếp nhận một nam sinh 15 tuổi bị đau bụng dữ dội. Khi tiến hành siêu âm, bác sĩ phát hiện gan của bệnh nhân trắng xóa, biểu hiện của tình trạng gan nhiễm mỡ nặng.

Cậu học sinh có ngoại hình hơi béo cho biết mỗi ngày sau khi tan học, trước khi đi học thêm, đều chọn ăn gà rán và uống trà sữa thay cho bữa ăn chính. Theo bác sĩ Ngụy, chính thói quen ăn uống mất cân đối như vậy đã khiến gan của bệnh nhân tích tụ mỡ nghiêm trọng.

Uống trà sữa nhiều không tốt cho cơ thể của bạn. Ảnh minh họa: Ban Mai

Bác sĩ Ngụy cảnh báo gan nhiễm mỡ đang âm thầm trở thành căn bệnh phổ biến. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh người bệnh hoàn toàn có thể phục hồi nếu phát hiện sớm và thay đổi thói quen sinh hoạt. Chỉ khi tình trạng viêm nặng dẫn đến tổn thương nghiêm trọng thì gan mới khó có khả năng khôi phục.

Bác sĩ tiêu hóa Trương Chấn Vinh cũng từng chia sẻ trong một chương trình truyền hình, nếu không được điều trị, gan nhiễm mỡ sẽ dẫn đến viêm mạn tính, khiến gan dần bị xơ hóa. Tuy nhiên, ông cho biết xơ hóa gan vẫn là tình trạng có thể đảo ngược nếu bệnh nhân thay đổi chế độ ăn uống, điều chỉnh lối sống và giảm cân hợp lý. Theo ông, khi giảm được từ 7 đến 10% trọng lượng cơ thể, mức độ xơ hóa gan có thể cải thiện đáng kể. Ngược lại, nếu bệnh tiến triển đến giai đoạn xơ gan, việc phục hồi sẽ rất khó khăn, đồng thời làm tăng nguy cơ phát triển ung thư gan.

Chuyên gia dinh dưỡng Triệu Hàn Dĩnh nhận định phần lớn các trường hợp gan nhiễm mỡ do chế độ ăn uống và sinh hoạt không hợp lý. Bà cho rằng những yếu tố nguy cơ phổ biến gồm thức khuya, ăn nhiều thực phẩm chứa đường tinh luyện, tiêu thụ quá nhiều chất béo và lối sống ít vận động. Theo chuyên gia Triệu, gan nhiễm mỡ và tiểu đường có mối quan hệ mật thiết như “anh em song sinh”. Người bị gan nhiễm mỡ có nguy cơ mắc tiểu đường cao hơn người bình thường từ 1,5 đến 2 lần.

Để đảo ngược tình trạng gan nhiễm mỡ, ngoài duy trì chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý, việc uống đủ nước cũng đóng vai trò quan trọng. Bác sĩ chuyên khoa gan người Nhật Ogata Tetsu khuyến nghị mỗi người nên uống ít nhất 1,5 lít nước mỗi ngày, chia làm nhiều lần để thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy mỡ hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu kéo dài 10 năm, được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ, cho thấy những người thường xuyên tiêu thụ thực phẩm giàu flavonoid như táo, trà và chocolate đen có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ không do rượu thấp hơn đáng kể. Kết quả nghiên cứu chỉ ra những người có thói quen ăn táo thường xuyên có nguy cơ gan nhiễm mỡ giảm đến 22% so với người không ăn. Các chuyên gia nhận định việc duy trì chế độ ăn nhiều trái cây, rau củ và thực phẩm tự nhiên, kết hợp với thói quen vận động đều đặn, chính là chìa khóa giúp giảm nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ và các bệnh chuyển hóa khác.