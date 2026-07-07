Ngày 7/7, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội đã có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội và Bưu điện thành phố để thống nhất quy trình phối hợp liên ngành, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính và chi trả chế độ cho người dân.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Phan Văn Phúc cho hay, theo nội dung được thống nhất, cơ quan BHXH thành phố sẽ chủ trì phối hợp với tổ chức dịch vụ chi trả (bưu điện) rà soát, lập danh sách các trường hợp hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chưa hoàn thiện văn bản ủy quyền theo quy định của Luật BHXH.

BHXH cũng sẽ xây dựng hệ thống biểu mẫu thống nhất trên toàn thành phố, chuyển danh sách đến UBND các xã, phường để rà soát, phân loại người hưởng theo từng nhóm đối tượng. BHXH gửi đồng thời đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để phối hợp triển khai.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội Phan Văn Phúc. Ảnh: Thu Thuỷ

Đối với các trường hợp người hưởng còn đủ điều kiện thực hiện ủy quyền, UBND cấp xã xác nhận theo danh sách để BHXH tiếp tục tổ chức chi trả. Đối với người hưởng mất năng lực hành vi dân sự hoặc gặp khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bưu điện sẽ hướng dẫn người trực tiếp chăm sóc lập hồ sơ đề nghị, UBND cấp xã xác nhận và BHXH tiếp nhận, giải quyết việc chi trả.

Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ huy động toàn bộ hệ thống chi nhánh, điểm hỗ trợ dịch vụ công số và các tổ hành chính công xung kích phối hợp với UBND các xã, phường, BHXH và bưu điện triển khai hỗ trợ trực tiếp tại nơi cư trú đối với người cao tuổi, người có công, người yếu thế, người khuyết tật và các trường hợp gặp khó khăn trong đi lại.

Những trường hợp phát sinh ngoài danh sách rà soát ban đầu sẽ được bổ sung. Các đơn vị trên thống nhất phối hợp thường xuyên hằng tháng bảo đảm không làm gián đoạn việc thực hiện quyền lợi của người dân.

Đặc biệt, đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên có nhu cầu nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nơi cư trú, các cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp triển khai việc chi trả, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi và các đối tượng yếu thế tiếp cận chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, việc thống nhất quy trình nhằm bảo đảm mọi trường hợp phát sinh được xử lý theo cùng một cách, nâng cao chất lượng phục vụ và hạn chế những bất cập từng xảy ra trong quá trình người dân thực hiện các thủ tục về BHXH.